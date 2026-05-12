Festival Cordillera 2026 en el Simón Bolívar: fechas y boletería

El Festival Cordillera confirmó oficialmente su regreso a Bogotá para 2026 y volverá a convertir al Parque Metropolitano Simón Bolívar en el epicentro de la música latinoamericana. La organización anunció que la nueva edición del evento se realizará los días 12 y 13 de septiembre, manteniendo el formato de dos jornadas consecutivas que ha caracterizado al festival.

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Aunque el cartel oficial de artistas todavía no ha sido revelado, el festival ya comenzó a generar expectativa entre el público bogotano y aficionados de distintos países de América Latina. La organización confirmó además que la preventa para clientes Aval y Dale iniciará el próximo 13 de mayo, mientras que la venta general de entradas arrancará el 15 de mayo.

Para esta primera etapa de ventas se conoce como “Sudamerican Rockers” y apunta a los más fanáticos del evento, ya que “permite comprar tus entradas al mejor precio antes de conocer el cartel”. Esto debido a que no se conocen, por el momento, los artistas que formarán parte de este Festival Cordillera.

Así se vivió el primer día del Festival Cordillera 2025. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Los precios oscilan entre 659.000 y 1.709.000 pesos, dependiendo del plan que se compre. Ahora hay tres opciones disponibles, la “general”, la “general plus” y la “VIP”.

Tomando como referencia las ediciones anteriores, el Festival Cordillera suele dividir sus presentaciones entre varios escenarios instalados dentro del Parque Simón Bolívar, con conciertos que comienzan cerca del mediodía y se extienden hasta la madrugada. En 2025, por ejemplo, el evento contó con múltiples tarimas y una programación continua durante ambos días del festival.

La edición pasada reunió artistas de distintos géneros y países latinoamericanos, como Carlos Vives, Miguel Bosé, Rubén Blades, Fito Páez, La Mosca, Frente Cumbiero y La 33, entre otros invitados internacionales y nacionales.

Mientras se conocen los horarios oficiales para 2026, las autoridades y organizadores ya comenzaron a divulgar algunas recomendaciones para quienes planean asistir al evento en el Simón Bolívar.

Se prevé que haya varios escenarios a lo largo del Parque Simón Bolívar, con el fin de brindar una experiencia variada y especializada. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Entre las principales sugerencias aparece utilizar transporte público, especialmente rutas de TransMilenio y SITP, ya que comúnmente se amplían los horarios de algunas rutas y estaciones. Adicionalmente, debido a las dificultades para el parqueo y la alta congestión vehicular, se recomienda llegar con antelación y tener paciencia para salir en los vehículos particulares.

También se recomienda anticipar la hora de entrada para evitar largas filas en los accesos, portar documento de identidad, revisar previamente las condiciones climáticas y consultar la lista de objetos permitidos y restringidos antes del ingreso. En versiones anteriores, la organización prohibió el acceso con bebidas alcohólicas externas, objetos cortopunzantes, aerosoles y sombrillas con punta metálica.