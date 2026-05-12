Uzbekistán, Congo y Portugal: actualidad de los rivales de Colombia a un mes del Mundial 2026

Colombia, así como las 48 naciones clasificadas al Mundial 2026 ya cuenta lo días para el inicio del certamen que se inaugurará el próximo 11 de junio.

Dicho día se dará el pitazo inicial, con el juego del grupo A entre México y Sudáfrica, a las 2:00 p.m. (hora de Colombia). En la noche entrarán en acción Corea del Sur y República Checa desde las 9:00 p.m.

Joachim Klement, quien atinó en Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, da su campeón del Mundial 2026

Prelista de Colombia para el Mundial 2026: confirman la decisión que tomó Néstor Lorenzo

Para la Tricolor el día de su estreno será el miércoles, 17 de junio, ante Uzbekistán. Dicho partido está previsto para las 9:00 p.m., pues en el primer turno jugarán Portugal vs. RD Congo, del grupo K de Colombia a las 12:00 p.m.

En este mes que queda hasta el inicio de la cita orbital los dirigidos por Néstor Lorenzo deberán ajustar múltiples detalles para el debut. Los últimos amistosos ante Francia y Croacia no dejaron buenas sensaciones.

A Colombia se le vio superada por Francia en el amistoso previo al Mundial 2026. Foto: AP

A su vez, la Selección Colombia deberá ir viendo cómo llegan sus primeros tres contrincantes. Cada uno ultima detalles y algunas noticias podrían darse durante amistosos que darían un panorama más claro en la previa.

Así llega Uzbekistán

Del rival del debut para Colombia hay que decir que antes de medirse con los cafeteros ha decidido tener un amistoso más, ante Canadá.

Ese juego está pactado para darse el 1 de junio, sobre las 8:00 p.m.

Previo a ese duelo ha tenido otros ante Gabón (ganó 3-1) y Venezuela (empató 0-0). A principios del año otro, en el que igualó con China con un resultado de 2-2.

Los jugadores de Uzbekistán celebran después de que su partido de fútbol de clasificación asiática para la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra los Emiratos Árabes Unidos terminara en empate, clasificándolos para la Copa del Mundo por primera vez, en el estadio Al-Nahyan de Abu Dabi el 5 de junio de 2025. (Foto de Fadel SENNA / AFP) Foto: AFP

Su rendimiento en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo fueron parejas con Irán, con el que peleó por el primer lugar del grupo A, al que pertenecían ambas. El cierre de los uzbekos dejó un balance de 21 puntos, luego de haber ganado 6, empatar 3 y perder uno.

En cuanto a los hombres que debería tener en cuenta Lorenzo para preparar el primer partido está su entrenador, Fabio Cannavaro. También hay jugadores como el central del Manchester City, Abdukodir Khusanov que podría marcar diferencia.

El presente de RD Congo

Dicha nación fue la última del grupo K en saberse que sería rival de la Tricolor para el Mundial 2026. En suelo mundialista jugó el repechaje ante Jamaica, a la que venció tras un partido que acabó con marcador de 1-0.

RD Congo vs. Jamaica. Los africanos clasificaron al Mundial 2026. Foto: Getty Images

Su próximo reto antes de estrenarse ante Portugal en el Mundial será la Dinamarca. Ante los europeos, el cuadro de África jugará un último amistoso el miércoles 3 de junio próximo, desde la 1:00 p.m.

De estos hay que decir que podrían tener cambios bruscos en su nómina si se llega a lograr que jueguen algunos deportistas de ligas top de Europa. Jorthy Mokio, del Ajax de Países Bajos manifestó su deseo de representar a Congo en la cita mundialista.

Portugal en estado de gracia

Tras haber acabado de manera tranquila las eliminatorias, los de Roberto Martínez se han juntado una vez para la fecha Fifa de amistosos de marzo pasado que los enfrentó a México y Estados Unidos.

En dichas dos salidas el balance fue positivo, luego de empatar con los primeros y superar a los segundos por marcador de 0-2.

La Selección Portugal se midió a México con la que igualó 0-0, previo el Mundial y también enfrentó a Estados Unidos a la que le ganó 2-0. Foto: Cortesía @selecaoportugal

En el mes que queda el combinado luso jugará un par de veces más. Ante Chile el 6 de junio y frente a Nigeria el 10 del mismo mes.

Cristiano Ronaldo, Nuno Mendes, Vitinha y demás figuras del seleccionado de Portugal están en óptimas condiciones para el inicio del torneo. En breve se conocerá su lista final y Colombia sabrá finalmente contra qué figuras acabará la fase de grupos el 27 de junio.