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Así le fue a Portugal, rival de Colombia en el Mundial, contra México en el Estadio Azteca

La Selección Portugal es rival de Colombia en el Mundial 2026.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

28 de marzo de 2026, 10:01 p. m.
Pedro Neto con Jesús Gallardo.
Pedro Neto con Jesús Gallardo. Foto: Getty Images

Avanzan las jornadas de amistosos FIFA y hubo uno que llamó la atención y prometía muchas emociones. La Selección Portugal tuvo que verse las caras con México en lo que significó la reapertura del Estadio Azteca, que duró dos años, aproximadamente, en remodelación.

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La fecha era especial. El 28 de marzo estaba marcado por el pueblo mexicano que era el día en que la catedral del fútbol mundial en el Distrito Federal reabría sus puertas, en una recta final hacia el Mundial 2026 cargada de mucha expectativa por el tercer Mundial que tendrá la cancha donde Diego Maradona y Pelé hicieron historia.

Este amistoso era la antesala para el Azteca, ahora llamado Estadio Banorte por temas comerciales, pero ‘Estadio Ciudad de México’ para la FIFA. México programó el amistoso con la Selección Portugal, que no pudo contar con Cristiano Ronaldo y fue la máxima ausencia. Fue todo un reto para los portugueses su estilo de juego sin el comandante en la cancha.

Pedro Neto con Jesús Gallardo.
Pedro Neto con Jesús Gallardo. Foto: Getty Images

Por otra parte, la Selección México, con mucha expectativa, pasión en su pueblo y dudas por su juego, lo hizo frente a Portugal en lo que se alcanzaba a ver en un juego parejo, pues siempre los mexicanos llevan la promesa en sus espaldas y los portugueses se acomodan en la élite de Europa. Sin CR7, las posibilidades de triunfo eran más grandes.

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Empate en el Estadio Azteca

Al final, el resultado fue un 0-0 que resultó entretenido. La Selección México en varios momentos del partido fue muy rápido en el ataque y la agresividad se hizo presente en el Azteca. Con líneas adelantadas, había duelos que los atacantes les ganaban pero cometieron muchos errores al momento de definir en la portería de Rui Silva.

Eso sí, cada posesión se intentaba finalizar, ante una defensa portuguesa que se veía muy mal cuando le ganaban los espacios. La Selección México dejó una buena imagen y se podría decir que sacaron un valioso empate ante una nómina mixta del técnico Roberto Martínez.

Sin embargo, México demostró que con más inyección ofensiva y con mejor definición, a Portugal se le puede hacer daño. Omitiendo el ‘olé’ en las tribunas en pleno 0-0. La titular de los lusos o al menos otros nombres que alimentan este candidato al título, estarán frente a frente de Estados Unidos el próximo 31 de marzo.

Datos muy valiosos para el técnico Néstor Lorenzo, James Rodríguez y Luis Díaz, que se encontrarán con un esquema parecido en Miami, pero seguramente con Cristiano Ronaldo en la cancha.

Así formó Portugal: Rui Silva; Matheus Nunes, António Silva, Renato Veiga, Nuno Mendes; Samu Costa, Rubén Neves, Bruno Fernandes, Francisco Conceicao, Joao Felix; Goncalo Ramos.