Locura total por las boletas del Colombia vs. Portugal del Mundial 2026: “Como 30 millones de personas”

Cada vez falta menos para que el Mundial 2026 encienda motores y la Selección Colombia estará presente tras ocho años de ausencia por el lamentable papelón en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El técnico Néstor Lorenzo ultima detalles de la preparación y toda la logística, luego de saber que tendrá como rivales a Uzbekistán, el ganador del repechaje FIFA (Nueva Caledonia, Jamaica y RD Congo) y la Portugal de Cristiano Ronaldo en el Grupo K.

Una de las novedades que retumba en el fútbol mundial es el furor que el partido Colombia vs. Portugal en Miami ha levantado. El equipo colombiano volverá al Hard Rock Stadium luego de la final de la Copa América 2024 que perdió ante Argentina y se verá las caras con un Cristiano Ronaldo que necesita la Copa del Mundo y promete pelea en suelo norteamericano.

Este compromiso está en tendencia total en el mundo entero a meses del Mundial 2026. Eso se puede ver por los más recientes reportes de boletería para el partido que paralizará el 27 de junio al planeta. El balón comenzará a rodar a partir de las 6:30 pm, hora colombiana y las gradas estarán a reventar, pintadas de amarillo, verde, rojo y azul, colores que integran las banderas colombiana y portuguesa.

Uno de los atractivos del partido entre Colombia y Portugal, en el Mundial 2026, será ver cara a cara a Luis Díaz y Cristiano Ronaldo. Foto: Fotos AFP

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue contundente al hablar del partido Colombia vs. Portugal, que será válido por la tercera fecha del Grupo K del Mundial 2026 y que seguramente definirá al primero de esta zona. El equipo colombiano espera ser el líder superando a los portugueses y esperará al segundo del L, que podría ser Inglaterra o Croacia, pues se reducen las posibilidades de Ghana y Panamá.

Impresionante cifra de boletería para Colombia vs. Portugal

En diálogo con Gol Caracol, Gianni Infantino fue claro con el tema de la boletería y lanzó una cifra que realmente impresiona, pues afirmó que alrededor de 30 millones de personas han buscado boletería para el partido de la Selección Colombia contra Portugal.

“Como 30 millones de personas quieren ir a ese compromiso. Es algo espectacular, increíble y lo vamos a disfrutar“, dijo Gianni Infantino en diálogo con Gol Caracol.

“Las demandas que tenemos para las entradas son tremendas, más de 500 millones para todos los partidos, que son más de 100, además 16 ciudades anfitrionas, 48 países, en fin. El mundo se va a parar durante lo que dure el Mundial”, agregó Infantino sobre el Mundial 2026.

Sedes de Colombia en el Mundial 2026

Colombia vs. Uzbekistán

Miércoles 17 de junio de 2026

Ciudad de México (México)

Hora: 9:00 p.m. (hora Colombia)

Colombia vs. Ganador del repechaje (entre República del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia)

Martes 23 de junio de 2026

Guadalajara (México)

Hora: 9:00 p.m. (hora Colombia)

Colombia vs. Portugal

Sábado 27 de junio de 2026

Miami (Estados Unidos)

Hora: 6:30 p.m. (hora Colombia)