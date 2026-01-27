Deportes

Locura total por las boletas del Colombia vs. Portugal del Mundial 2026: “Como 30 millones de personas”

El mismo presidente de la FIFA se pronunció sobre el partido Colombia vs. Portugal y dejó de por medio una escandalosa cifra de solicitud de boletas.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

28 de enero de 2026, 1:44 a. m.
James Rodríguez vs. Cristiano Ronaldo: primera vez que habrá un Colombia ante Portugal en un Mundial.
James Rodríguez vs. Cristiano Ronaldo: primera vez que habrá un Colombia ante Portugal en un Mundial. Foto: Getty Images

Cada vez falta menos para que el Mundial 2026 encienda motores y la Selección Colombia estará presente tras ocho años de ausencia por el lamentable papelón en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El técnico Néstor Lorenzo ultima detalles de la preparación y toda la logística, luego de saber que tendrá como rivales a Uzbekistán, el ganador del repechaje FIFA (Nueva Caledonia, Jamaica y RD Congo) y la Portugal de Cristiano Ronaldo en el Grupo K.

Una de las novedades que retumba en el fútbol mundial es el furor que el partido Colombia vs. Portugal en Miami ha levantado. El equipo colombiano volverá al Hard Rock Stadium luego de la final de la Copa América 2024 que perdió ante Argentina y se verá las caras con un Cristiano Ronaldo que necesita la Copa del Mundo y promete pelea en suelo norteamericano.

Este compromiso está en tendencia total en el mundo entero a meses del Mundial 2026. Eso se puede ver por los más recientes reportes de boletería para el partido que paralizará el 27 de junio al planeta. El balón comenzará a rodar a partir de las 6:30 pm, hora colombiana y las gradas estarán a reventar, pintadas de amarillo, verde, rojo y azul, colores que integran las banderas colombiana y portuguesa.

Boletas Mundiales 2026
Uno de los atractivos del partido entre Colombia y Portugal, en el Mundial 2026, será ver cara a cara a Luis Díaz y Cristiano Ronaldo. Foto: Fotos AFP

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue contundente al hablar del partido Colombia vs. Portugal, que será válido por la tercera fecha del Grupo K del Mundial 2026 y que seguramente definirá al primero de esta zona. El equipo colombiano espera ser el líder superando a los portugueses y esperará al segundo del L, que podría ser Inglaterra o Croacia, pues se reducen las posibilidades de Ghana y Panamá.

Deportes

Tolima imparable, Medellín en crisis y clásico manchado por la violencia: así va la tabla de la Liga Betplay

Deportes

Fabrizio Romano da pistas sobre el futuro de Jhon Durán en Europa: Importante novedad que lamentan en Fenerbahçe

Deportes

Vandalismo en el FPC: se reporta un hincha del Bucaramanga muerto tras el clásico contra Cúcuta Deportivo

Deportes

Jugador de la NBA se salta la norma de su equipo y reacciona a la crisis de ICE en Minnesota

Deportes

Final del Mundial vs. Super Bowl: las abismales diferencias de precios en las boletas

Deportes

Nacional rompe el mercado y hace contrapeso a Falcao en Millonarios: El sueño del hincha es una realidad

Deportes

Se presentan disturbios durante el clásico Cúcuta vs. Bucaramanga en el General Santander: un policía herido

Deportes

Fifa le dio el ‘sí’ a la Selección Colombia: se confirmó decisión clave para el Mundial 2026

Deportes

Mundialista con Selección Colombia pone a Luis Díaz a la altura de Neymar: revuelo llega hasta Alemania

Deportes

No será en Barranquilla: FCF dio fecha, ciudad y rival del juego de despedida de Colombia para el Mundial 2026

Impresionante cifra de boletería para Colombia vs. Portugal

En diálogo con Gol Caracol, Gianni Infantino fue claro con el tema de la boletería y lanzó una cifra que realmente impresiona, pues afirmó que alrededor de 30 millones de personas han buscado boletería para el partido de la Selección Colombia contra Portugal.

“Como 30 millones de personas quieren ir a ese compromiso. Es algo espectacular, increíble y lo vamos a disfrutar“, dijo Gianni Infantino en diálogo con Gol Caracol.

“Las demandas que tenemos para las entradas son tremendas, más de 500 millones para todos los partidos, que son más de 100, además 16 ciudades anfitrionas, 48 países, en fin. El mundo se va a parar durante lo que dure el Mundial”, agregó Infantino sobre el Mundial 2026.

Sedes de Colombia en el Mundial 2026

  • Colombia vs. Uzbekistán

Miércoles 17 de junio de 2026

Ciudad de México (México)

Hora: 9:00 p.m. (hora Colombia)

  • Colombia vs. Ganador del repechaje (entre República del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia)

Martes 23 de junio de 2026

Guadalajara (México)

Hora: 9:00 p.m. (hora Colombia)

  • Colombia vs. Portugal

Sábado 27 de junio de 2026

Miami (Estados Unidos)

Hora: 6:30 p.m. (hora Colombia)

Más de Deportes

Medellín vs. Tolima / Actos vandálicos en Cúcuta.

Tolima imparable, Medellín en crisis y clásico manchado por la violencia: así va la tabla de la Liga Betplay

Fabrizio Romano reveló si Barcelona en realidad está en busca de Jhon Jader Durán

Fabrizio Romano da pistas sobre el futuro de Jhon Durán en Europa: Importante novedad que lamentan en Fenerbahçe

James Rodríguez vs. Cristiano Ronaldo: primera vez que habrá un Colombia ante Portugal en el Mundial 2026

Locura total por las boletas del Colombia vs. Portugal del Mundial 2026: “Como 30 millones de personas”

Hinchas del Cúcuta y Bucaramanga.

Vandalismo en el FPC: se reporta un hincha del Bucaramanga muerto tras el clásico contra Cúcuta Deportivo

Wembanyama, jugador de los Spurs

Jugador de la NBA se salta la norma de su equipo y reacciona a la crisis de ICE en Minnesota

Mundial Vs. Super Bowl

Final del Mundial vs. Super Bowl: las abismales diferencias de precios en las boletas

Cristian Arango con Los Ángeles FC de la MLS.

Nacional rompe el mercado y hace contrapeso a Falcao en Millonarios: El sueño del hincha es una realidad

Cúcuta vs. Bucaramanga.

Se presentan disturbios durante el clásico Cúcuta vs. Bucaramanga en el General Santander: un policía herido

James Rodríguez y Julio Sánchez Cristo.

Curioso mensaje de Julio Sánchez Cristo que aviva el fichaje de James en Millonarios: Dos palabras y locura azul

Mackalister Silva y Mateo García, jugadores de Millonarios FC

Mientras Falcao vuelve a convocatoria de Millonarios, este es el reporte médico que preocupa a la hinchada

Noticias Destacadas