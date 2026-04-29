El Bayern Múnich de Luis Díaz va por un logro histórico que ningún club europeo ha conseguido

Ya más de 24 horas han pasado desde que el mundo del fútbol vivió uno de los partidos más memorables en la historia de la Uefa Champions League: el encuentro de ida entre el Paris Saint-Germain y el Bayern Munich, que se vivió en el estadio Parque de los Príncipes. El actual campeón de la denominada ‘Orejona’ se impuso ante los alemanes en lo que fue un gran espectáculo del deporte con un marcador 5-4.

Bayern Múnich de Luis Díaz vs. PSG: fecha y hora para ver la vuelta en semifinales de Champions

Con la presencia de unos absolutamente golazos, entre ellos el de nada más y nada menos que Luis Díaz, quien realizó un control fenomenal para posteriormente clavarla en el ángulo del arco contrario, trajo consigo mucha ilusión para el conjunto bávaro de cara al partido de vuelta en el Allianz Arena el próximo miércoles 6 de mayo de 2026.

Si bien el Bayern se encuentra parcialmente por debajo del marcador, el tener el próximo encuentro con localía incrementa las probabilidades de una posible remontada y un pase a la final de la Champions, trofeo en el que el conjunto alemán quiere volver a coronarse en una séptima ocasión.

Pero ante la meta de volver a una final europea luego de 6 años, el equipo también tiene la mirada puesta en conseguir un objetivo que ya lo ha realizado en dos ocasiones pasadas: El triplete (Copa, Liga y Champions).

Los tripletes del Bayern Múnich

Los ‘Die Roten’ ya conocen lo que es levantar la tan conocida ‘Orejona’, pero al mismo tiempo saben a la perfección lo que se siente tener una temporada perfecta, ganando los torneos locales de liga y copa junto con las competencias europeas disputadas en un año.

La primera vez que el conjunto alemán consiguió este logro fue en la temporada 2012-2013, cuando el entonces equipo liderado por el técnico Jupp Heynckes consiguió la 23.ª Bundesliga, la DFB Pokal ante el VfB Stuttgart y la tan reconocida final de Champions League ante su mítico rival, Borussia Dortmund, en donde el extremo neerlandés Arjen Robben le dio la victoria a su equipo en el minuto 89.

El primer triplete del Bayern Múnich fue durante la temporada 2012-2013. Foto: Bongarts/Getty Images

Eso sí, la segunda ocasión mostró a un imponente Bayern que destrozó a todos los rivales que se encontraban en su camino. De la mano del técnico Hansi Flick, el equipo bávaro demostró un sistema de alta presión y goleadas en sus encuentros durante la temporada 2019-2020. Fue durante este tramo que el Bayern superó abismalmente a sus competidores, ganando la Bundesliga, el DFB Pokal al derrotar al Bayer Leverkusen y conseguir la Champions, curiosamente, ante el PSG.

El entonces técnico del Bayern, Hansi Flick, celebrando junto a sus jugadores la Champions League 2019-2020 Foto: Anadolu Agency via Getty Images

El récord a batir para Luis Díaz y el Bayern

Si bien llegar a tener dos tripletes europeos es un logro que muchos clubes quisieran tener, lo que bien es cierto es que el Bayern Múnich no es el único equipo en conseguirlo, ya que el F.C. Barcelona también ha alcanzado este certamen en dos ocasiones (temporadas 2008-2009 y 2014-2015).

Luis Díaz se quiere convertir en el segundo colombiano en conseguir este récord del fútbol europeo

Es ante ello que, ante la posibilidad de clasificar la final ganándole al PSG y también la respectiva final, ya sea ante el Atlético de Madrid o el Arsenal, el Bayern Múnich se puede convertir en el primer club en la historia del fútbol europeo en conseguir un triplete en tres ocasiones diferentes.

Ya de la mano del plantel de Vincent Kompany y liderado por jugadores clave como Harry Kane, Joshua Kimmich, Michael Olise y el mismo ‘Guajiro’ Luis Díaz, quien desde su llegada al club alemán ha registrado un total de 26 goles y 21 asistencias, muestra que hay posibilidades de creer que estamos viendo a un equipo que puede quedar marcado en la historia del deporte del balompié.