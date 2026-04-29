Real Cartagena recibirá a Bogotá FC por la fecha 2 del grupo B

El duelo correspondiente a la fecha 2 del grupo B de la Primera B se jugará el próximo sábado 2 de mayo a las 18:00 horas.

Así llegan Real Cartagena y Bogotá FC

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B

Real Cartagena consiguió sólo un punto en su último partido frente a Barranquilla FC, tras igualar 0-0.

Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B

Bogotá FC sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con U. Magdalena..

El historial del torneo favorece al equipo local. En los últimos 5 enfrentamientos entre sí, siempre ganó. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 9 de febrero, en el torneo Colombia - Primera B I 2026, y Real Cartagena resultó vencedor por 0 a 1.

El árbitro designado para el encuentro es Carlos Díaz.

Próximos partidos de Real Cartagena en Colombia - Primera B I 2026

Grupo B - Fecha 3: vs U. Magdalena: 8 de mayo - 19:30 horas

Grupo B - Fecha 4: vs U. Magdalena: Fecha y horario a confirmar

Grupo B - Fecha 5: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar

Grupo B - Fecha 6: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Bogotá FC en Colombia - Primera B I 2026

Grupo B - Fecha 3: vs Barranquilla FC: 8 de mayo - 17:00 horas

Grupo B - Fecha 4: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar

Grupo B - Fecha 5: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar

Grupo B - Fecha 5: vs U. Magdalena: Fecha y horario a confirmar

Grupo B - Fecha 6: vs U. Magdalena: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Cartagena y Bogotá FC, según país