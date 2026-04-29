Real Cartagena recibirá a Bogotá FC por la fecha 2 del grupo B

El duelo correspondiente a la fecha 2 del grupo B de la Primera B se jugará el próximo sábado 2 de mayo a las 18:00 horas.
Así llegan Real Cartagena y Bogotá FC
Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.
Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B
Real Cartagena consiguió sólo un punto en su último partido frente a Barranquilla FC, tras igualar 0-0.
Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B
Bogotá FC sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con U. Magdalena..
El historial del torneo favorece al equipo local. En los últimos 5 enfrentamientos entre sí, siempre ganó. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 9 de febrero, en el torneo Colombia - Primera B I 2026, y Real Cartagena resultó vencedor por 0 a 1.
El árbitro designado para el encuentro es Carlos Díaz.
Próximos partidos de Real Cartagena en Colombia - Primera B I 2026
- Grupo B - Fecha 3: vs U. Magdalena: 8 de mayo - 19:30 horas
- Grupo B - Fecha 4: vs U. Magdalena: Fecha y horario a confirmar
- Grupo B - Fecha 5: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar
- Grupo B - Fecha 6: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Bogotá FC en Colombia - Primera B I 2026
- Grupo B - Fecha 3: vs Barranquilla FC: 8 de mayo - 17:00 horas
- Grupo B - Fecha 4: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar
- Grupo B - Fecha 5: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar
- Grupo B - Fecha 5: vs U. Magdalena: Fecha y horario a confirmar
- Grupo B - Fecha 6: vs U. Magdalena: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Cartagena y Bogotá FC, según país
- Argentina: 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas