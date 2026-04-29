Como 1907 y Napoli se miden por la fecha 35

El cotejo entre Como 1907 y Napoli, por la fecha 35 de la Serie A, se jugará el próximo sábado 2 de mayo, a partir de las 11:00 horas, en el estadio Giuseppe Sinigaglia.

Así llegan Como 1907 y Napoli

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

Como 1907 logró un triunfo por 2-0 ante Genoa. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 2 compromisos, igualó 1 y ganó 1, en los que acumuló 6 goles en contra frente a 11 a favor.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

Napoli llega con ventaja tras derrotar a Cremonese con un marcador 4 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 7 goles y le han convertido 3.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 1 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 0 a 0.

El local está en el quinto puesto y alcanzó 61 puntos (17 PG - 10 PE - 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 69 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (21 PG - 6 PE - 7 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 79 34 25 4 5 49 2 Napoli 69 34 21 6 7 19 3 Milan 67 34 19 10 5 21 4 Juventus 64 34 18 10 6 28 5 Como 1907 61 34 17 10 7 31

Próximos partidos de Como 1907 en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 36: vs Hellas Verona: 10 de mayo - 05:30 horas

Fecha 37: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 36: vs Bologna: 11 de mayo - 13:45 horas

Fecha 37: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Horario Como 1907 y Napoli, según país