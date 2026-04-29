Luis Díaz: en Inglaterra se habla de su noche mágica ante el PSG; Terry y Carragher lo exaltan

En París, la denominada Ciudad de la Luz, Luis Fernando Díaz Marulanda brilló a más no poder durante la semifinal de ida de la Champions League ante PSG.

Al guajiro se le vio encendido en su desempeño ante el vigente campeón de la competencia. Su velocidad, regates y capacidad individual complicaron a más no poder a zagueros de talla mundial como Marquinhos.

Luis Díaz, en primera plana de la prensa alemana: esto dicen tras el histórico PSG vs. Bayern por Champions

Luis Díaz, la gran pesadilla del PSG: se sacó a tres y generó penal en Champions League

Al brasileño, al final del juego, no le quedó más que aplaudir a su rival, con quien tuvo varios problemas, entre ellos una amarilla que lo condicionó para el resto del partido.

Esta no fue la única reacción de la noche mágica de Lucho. Exjugadores del balompié inglés lo exaltaron, lo que hizo que el nombre del guajiro volviera a ser comentado en Inglaterra, donde estuvo hasta el año pasado vistiendo los colores de Liverpool.

Para Jamie Carragher, se cometió un craso error en los reds al venderlo: “Luis Díaz no era un jugador del que debiera haberse desprendido en verano, y hasta ahora no encuentro una razón convincente para su salida”.

Luis Díaz celebra el gol contra el PSG. Foto: Getty Images

Sumado a eso, el exjugador británico considera que no se ha encontrado quién lo reemplace: “Es difícil compensar a un jugador como él o encontrar un reemplazo en el mercado de fichajes; verlo durante 90 minutos siempre es entretenido”.

“Dio un rendimiento excelente y fue una estrella en todo el sentido de la palabra; nunca imaginé verlo un día con la camiseta de otro equipo que no sea el Liverpool”, resumió de la actuación de Díaz en el Parque de los Príncipes.

"Tenemos que hablar de Olise, Luis Díaz 🇨🇴 y Doue, así deberían ser los punteros en todo el mundo".



John Terry 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, leyenda del Chelsea, destaca el partidazo de Lucho en la semifinal de la Champions.pic.twitter.com/BfzzJmjh3Z — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) April 28, 2026

John Terry, emblema del Chelsea, con el televisor a su espalda tras ver el partidazo entre PSG y Bayern, le dio cátedra a los jugadores del mundo usando al colombiano como ejemplo.

“Tenemos que hablar de Olise, Luis Díaz y Doue; así deberían ser los punteros en todo el mundo”, apuntó.

Vincent Kompany aplaude a los suyos

El entrenador belga del Bayern Múnich, Vincent Kompany, celebró la reacción de su equipo para mitigar los daños en su visita al Paris Saint-Germain (victoria francesa 5-4) este martes en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones europea.

El Bayern llegará a la vuelta del martes de la próxima semana con una corta desventaja, después de haber llegado a ir perdiendo 5-2 a la hora de partido, pero los tantos del francés Dayot Upamecano y del colombiano Luis Díaz dieron oxígeno a los bávaros cuando estaban en una situación crítica.

Vincent Kompany, de Bayern Múnich, estuvo ausente en el banquillo para el juego con PSG. Foto: Getty Images

“El rendimiento de hoy no ha salido de la nada, lo hemos hecho muchas veces esta temporada. Somos un equipo que nunca se rinde, que nunca renuncia”, celebró Kompany, que no pudo estar en el banquillo por una suspensión.

“Ahora ellos tienen que venir a nuestro campo y allí lo intentaremos todo. Lo vamos a dar todo, a morir si hace falta. Les estaremos esperando, estamos deseando que llegue ese partido”, apuntó.

Su atacante inglés Harry Kane, autor de uno de los goles del Bayern en el Parque de los Príncipes, celebró también la capacidad de lucha de su equipo.

La reacción de Luis Enrique tras el gol de Luis Díaz que amargó al PSG: “El mejor partido que he vivido”

“Hemos luchado y hemos peleado para volver a meternos en la eliminatoria. Jugaremos ahora en el Allianz (Arena de Múnich) sin nada que perder. Alcanzamos nuestro mejor nivel cuando jugamos con intensidad. La semana que viene, todo va a depender de quién aproveche los momentos. Espero que tener a la afición a nuestro lado nos impulse a ganar”, deseó.

*Con información de AFP.