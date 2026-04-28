Luis Díaz, en primera plana de la prensa alemana: esto dicen tras el histórico PSG vs. Bayern por Champions

Luis Díaz vuelve a ocupar la primera página de la prensa alemana, luego de que su equipo, Bayern Múnich, protagonizara un vibrante juego de semifinal ante PSG en Champions. Fue este martes, 28 de abril de 2026, en el Parque de los Príncipes en la capital francesa, y por la ida de la competencia.

PSG se impuso con un 5-4 y todo quedó para resolverse el próximo 6 de mayo, con Bayern Múnich de local en el Allianz Arena. Aunque los de Luis Enrique tienen la ventaja, el elenco que dirige Vincent Kompany quedó vivo y a tan solo una anotación de empatar todo.

Bayern Múnich de Luis Díaz vs. PSG: fecha y hora para ver la vuelta en semifinales de Champions

Luis Díaz, en el primer plano de la prensa alemana

Así como contra Real Madrid, Luis Díaz vuelve a estar en el primer plano de la prensa alemana. Este martes provocó un penal que acabó en el primer gol del Bayern Múnich, y luego anotó el cuarto de la noche parisina que le dio vida a los suyos.

Eso, además de las actuaciones colectivas que generó Luis Díaz, acabó llamando la atención de la prensa alemana. Por ejemplo, SportBild, uno de los medios deportivos más importantes de ese país, puso la imagen de Lucho para ambientar su página principal. Al frente del guajiro, Dembélé.

SportBild con Luis Díaz en el primer plano de su página web. Foto: Web oficial de SportBild.

“El Bayern de Múnich inició la jugada del primer gol. Tras una torpe entrada de Pacho sobre Díaz dentro del área, el árbitro Schärer pitó penalti de inmediato. Kane se encargó de ejecutarlo y colocó el balón con precisión en la esquina inferior derecha de la portería“, afirmó el medio referenciado en cuanto al penal provocado por Díaz.

Ya sobre el gol de Lucho, soltaron: “Bayern se negó a rendirse y reaccionó con fuerza. En cuestión de minutos, lograron remontar: primero, Upamecano marcó el 3-5 (65′), y poco después, Díaz redujo aún más la desventaja a 4-5 (69′). De repente, el partido volvió a estar completamente abierto”.

Sky Sport, otro medio deportivo bastante leído en Alemania, tituló: “¡Un espectáculo histórico! Bayern demuestra carácter y puede soñar con la final”.

“Díaz convirtió otro pase sublime de Kane en un gol de gran calidad técnica”, mencionaron sobre el gol de Díaz que le dio vida al Bayern.

Sky Sport en Alemania reporta su crónica del juego Bayern Múnich vs PSG con Luis Díaz en la portada. Foto: Web oficial Sky Sport.

Lo de Bayern Múnich y PSG se trató de una final anticipada, y no defraudó en ningún momento. Quien gane entre PSG y Bayern Múnich se verá en la gran final de la Champions League 2026 con el vencedor de la llave que enfrenta a Arsenal y Atlético de Madrid.