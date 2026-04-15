Luis Díaz es la cara de la prensa alemana: esto dicen por el lapidario golazo al Real Madrid en Champions

Luis Díaz apareció para encaminar la clasificación del Bayern Múnich a las semifinales de la Champions League. Los bávaros dejaron fuera al Real Madrid en una histórica llave de cuartos de final.

Debido al gran performance de Luis Díaz, el guajiro es quien ocupa las primeras páginas de la prensa alemana. Cuando parecía que Bayern Múnich y Real Madrid se iba al alargue, el colombiano sacó un descomunal golazo que cambió la historia del juego.

En concreto, fue al minuto 88′ cuando Luis Díaz remató de media distancia, al ángulo del portero merengue Andriy Lunin, y lo dejó sin chances. Esto significó el 3-3 parcial entre Bayern Múnich y Real Madrid (5-4 parcial en el global) y encaminó el paso a semis de los bávaros.

¡¡¡LUCHO SALVADOR!!! ¡¡GOLAZO DE LUIS DÍAZ PARA EL EMPATE DE BAYERN MÚNICH Y EL 5-4 GLOBAL CONTRA REAL MADRID!!



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Pocos instantes después, Michael Olise puso la cereza del pastel (90+4′) y así Bayern Múnich ganó con un 4-3 en el partido, 6-4 en el global.

Equipos clasificados a semifinales de la Champions League: así quedaron los cruces

Luis Díaz es la cara de la prensa alemana

Tomando en cuenta la importancia del gol de Luis Díaz, al menos dos de los portales deportivos más leídos en Alemania tienen a Lucho como su cara de portada tras la eliminación al Real Madrid. Además, describen la acción del tanto.

Bayern Múnich fulminó las esperanzas del Real Madrid: Luis Díaz, héroe de una histórica llave por Champions

“Neuer es imparable, Múnich arrasa: ¡el Bayern está en semifinales!” - Sport Bild

“¡El FC Bayern de Múnich ha alcanzado las semifinales de la Liga de Campeones! Tras una victoria por 2-1 en el partido de ida, el conjunto muniqués derrotó al Real Madrid por 4-3 en la vuelta, en un partido de infarto. El Bayern se vio por debajo en el marcador en tres ocasiones, y en las tres logró remontar. Ahora se enfrenta al vigente campeón, el PSG”, escriben en el medio referenciado.

Sport Bild tiene la foto de Luis Díaz, celebrando su gol ante Real Madrid en Champions, abriendo en su página principal. Foto: Web de Sport Bild.

Sobre el gol de Luis Díaz, señalan: “Pero el Real Madrid se disparó en el pie. El suplente Eduardo Camavinga recibió su segunda tarjeta amarilla (minuto 86), y el Bayern reaccionó de inmediato. Jamal Musiala le pasó el balón de tacón a Luis Díaz. El colombiano recortó desde la izquierda y disparó desde 18 metros al ángulo. ¡3-3! Era la tercera vez que remontaban”.

“El FC Bayern de Múnich vence al Real Madrid y avanza a las semifinales de la Liga de Campeones” - Sky Sport Alemania

“¡Increíble, épico, mágico! El FC Bayern se abrió camino hasta las semifinales de la Liga de Campeones en una batalla futbolística salvaje y sin cuartel, a pesar de dos errores garrafales del héroe del partido de ida, Manuel Neuer“, informan.

Sky Sport Alemania también abre su edición web con el gol épico de Luis Díaz al Real Madrid. Foto: Web de Sky Deutschland en Alemania.

“El equipo local presionó en busca del empate, dando entrada a Jamal Musiala tras una hora de juego. Sin embargo, los errores se hicieron presentes una y otra vez, permitiendo al Real Madrid contraatacar. Pero el Bayern no se rindió, y un disparo desviado de Díaz propició el tan celebrado tercer gol del empate“, reseñaron sobre Díaz.