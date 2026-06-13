Inglaterra empezó mal en el Mundial 2026: millonario robo arruina la paz de Harry Kane y compañía

Los preparativos de Inglaterra para el Mundial 2026 se han visto afectados por un robo de material de entrenamiento previo a la llegada, este sábado, a su campamento base en Kansas City.

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Balones y guayos figuran entre los objetos presuntamente sustraídos después de que se forzaran vehículos que trasladaban el equipamiento a Swope Soccer Village, centro de entrenamiento elegido por el combinado inglés.

La Federación Inglesa de Fútbol (FA) confirmó a la agencia británica Press Association que se había producido un incidente, pero señaló que no podía aportar más información dado que el asunto está en manos de la policía.

“Estamos investigando un posible robo de equipamiento de un vehículo de equipo que llegó a Kansas City esta noche con algunos objetos faltantes. La investigación sigue en curso”, reportó el Departamento de Policía de Kansas City al Daily Mail.

Thomas Tuchel, técnico de Inglaterra, durante un entrenamiento. Foto: AFP

En el efectivo actuar de las autoridades se habría dado con la captura de dos presuntos responsables del robo a Inglaterra.

La selección que dirige Thomas Tuchel tiene previsto entrenarse por primera vez en Swope Soccer Village el sábado a las 5:00 de la tarde (hora local), después del viaje desde el estado de Florida donde el miércoles pasado disputó su último amistoso ante Costa Rica.

Inglaterra debutará en la Copa del Mundo el miércoles enfrentando a Croacia por el Grupo L, que también incluye a Ghana y Panamá.

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Harry Kane, la esperanza de Inglaterra

Aunque este robo perturbó la paz de los ingleses camino a su debut, no cambia que acudan a la Copa del Mundo como una de las selecciones favoritas.

Harry Kane carga sobre sus hombros las esperanzas de Inglaterra en el Mundial 2026, una pesada responsabilidad que refleja la extrema dependencia del equipo respecto al delantero del Bayern Múnich.

A sus 32 años, el delantero con kilos de pólvora en sus botas se dispone a disputar su tercera Copa del Mundo, impulsado por una temporada de ensueño en su club y por las ganas de ofrecer al pueblo inglés el título que se le niega desde hace sesenta años.

Kane acumuló 36 goles en 31 partidos de Bundesliga, el registro más alto entre las principales ligas europeas, y hasta 61 en 51 encuentros entre todas las competiciones con la camiseta del Bayern.

Para los Three Lions, de hecho, es a la vez el máximo goleador de la historia (79 goles en 113 partidos), el portavoz del grupo, la estrella envuelta en humildad y la brújula del equipo sobre el terreno, en un papel híbrido entre goleador y creador.

*Con información de la AFP.