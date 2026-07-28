Jugó en la Premier League y llegaría a Atlético Nacional: revelan detalles del fichaje de lujo que llegaría

Atlético Nacional sigue armando la nómina para el segundo semestre de la Liga Betplay. Luego de perder la final ante Junior de Barranquilla, hubo remezón, comenzando por la destitución de Diego Arias y el nombramiento oficial de Lucas González como nuevo entrenador. Ya la nueva temporada está en marcha con varios jugadores nuevos, donde ganar el trofeo en el mes de diciembre es la máxima prioridad.

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Los planes siguen su rumbo con Lucas González y la mira se coloca en el grupo de jugadores. Las bajas fueron lo primero en conocerse y futbolistas como Dairon Asprilla, quien está en el Bolívar de La Paz, el argentino Juan Bauzá y David Ospina no continuaron su carrera en el gigante verdolaga.

En cuanto a altas se refiere, hay una que podría darse y que llama la atención en la hinchada por su paso por la Premier League, Selección Colombia y actualmente milita en el Internacional de Bogotá.

Según la periodista Pilar Velásquez, el volante Ian Poveda es el extremo que Atlético Nacional estaría buscando si se da la salida del venezolano Eduard Bello. El volante estuvo varias temporadas en el fútbol inglés, siendo la campaña 2020/2021 la única que compitió en la Premier League con el Leeds United (14PJ).

Ian Poveda el día de su presentación con Sunderland Foto: Sunderland AFC via Getty Images

De resto, pasó por los segundos equipos del Sunderland y el Manchester City. Además, se registran seis temporadas en la Championship de Inglaterra (segunda división), con el Sunderland, Blackpool, Blackburn, Sheffield Wednesday y el Leeds United.

Ian Poveda llegaría a Nacional

Pilar Velásquez agrega el nombre de Ian Poveda como el jugador que busca Nacional, seguramente a pedido de Lucas González. El volante del Inter de Bogotá se une a los nombres de Andrés Reyes (defensa central) y Elías Cabrera (volante).

⚽🔥 ¡Golazo de Ian Poveda! ¡Jugadota de Internacional de Bogotá para irse arriba 1-0 contra Nacional en #LALIGAxWIN! pic.twitter.com/iwi4IAmcVP — Win Sports (@WinSportsTV) May 9, 2026

Ellos se unirían a Yeicar Perlaza, quien tuvo buenos momentos con Santa Fe, ya fue inscrito e hizo gol en la Copa Betplay; así como Luis Marquínez, portero que Lucas González tuvo en el Tolima. Además de Kevin Parra, de gran temporada en el Inter de Bogotá y que hizo una de las mejores duplas ofensivas con Poveda.

El delantero colombo-inglés Ian Poveda con la camiseta de la Selección Colombia ante Venezuela. Foto: AFP

Un fichaje de cartel y que sumó gran continuidad en el semestre pasado con el equipo bogotano. Su paso por Inglaterra le permitió estar en una convocatoria de la Selección Colombia para una ronda de amistosos en el año 2023. Ian es agente libre y no seguirá en Inter.