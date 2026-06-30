Primer pedido de Lucas González para Atlético Nacional: nuevo fichaje llegaría de Santa Fe

Atlético Nacional dio la sorpresa tras anunciar a Lucas González como su nuevo director técnico. La prioridad era Reinaldo Rueda, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto y echaron mano de la segunda opción que tenían en carpeta.

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Aunque generó molestia en la hinchada del Deportes Tolima, era una alianza que tarde o temprano se iba a dar por el cariño que Lucas siempre le ha profesado a la institución verdolaga.

Ahora comienza el trabajo de pretemporada y construcción de la nómina con la que disputará el segundo semestre. En el panorama hay tres fichajes por resolver y uno de ellos es un extremo con perfil derecho.

Entre todas las cartas que hay en la baraja salió el nombre de Yeicar Perlaza, jugador surgido en la cantera que ahora mismo se encuentra a préstamo en Independiente Santa Fe.

“Desde Medellín cuentan que Nacional quiere de vuelta al extremo Yeicar Perlaza, quien se encuentra a préstamo en Santa Fe”, informó el periodista Óscar Ostos el mismo día en el que fue anunciado Lucas González.

Yeicar Perlaza en el partido de Peñarol vs. Santa Fe por Copa Libertadores. Foto: Prensa Santa Fe

Lucas González conoce a Yeicar Perlaza, pues compartieron juntos en las divisiones menores de Atlético Nacional.

El atacante chocoano hizo su debut profesional con la camiseta del conjunto antioqueño, pero desde 2025 se encuentra a préstamo en Santa Fe.

Yeicar era habitual suplente en el elenco capitalino y todo cambió este año con la llegada de Pablo Repetto. Después de tanto esperar, terminó siendo titular en los partidos de Copa Libertadores y Liga BetPlay como recambio de Luis Ángel Palacios.

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Óscar Ostos añadió que “al parecer, el jugador querría permanecer en el equipo de Repetto para la Liga BetPlay 2026-II. Se define en estos días”.

El contrato de Yeicar Perlaza con Independiente Santa Fe va hasta finales de 2026. Luego de eso tendría que volver a Nacional para definir su futuro, momento que quieren adelantar tras la llegada de Lucas y el deseo de conformar un equipo con sentido de pertenencia.

Para el extremo chocoano sería un movimiento arriesgado, pues ya tiene su puesto ganado en Bogotá y difícilmente llegue a ser inicialista en Atlético Nacional. Por encima tiene competencia de alto nivel como Nicolás Rodríguez y el venezolano Eduard Bello.

Los números de Yeicar Perlaza

Además de su capacidad para desequilibrar y ganar la línea de fondo, Yeicar Perlaza puede jugar como extremo, carrilero o lateral por derecha.

Ese tipo de cualidades son bien ponderadas por Lucas González y su cuerpo técnico, que tendrá una prueba de fuego en Atlético Nacional tras la final perdida en el mes de junio contra el Junior de Barranquilla.

Este semestre, Perlaza disputó 20 partidos con Santa Fe y no tiene registro de goles o asistencias.