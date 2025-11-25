Diálogos entre Santa Fe y Atlético Nacional: fichaje se firmaría en plenos cuadrangulares

Pablo Repetto está a escasos detalles de convertirse en nuevo técnico de Independiente Santa Fe. El estratega uruguayo asumirá las riendas del cuadro cardenal en 2026, con la Copa Libertadores como su principal objetivo.

Aunque la mente de los santafereños está puesta en clasificar a otra final de la Liga Betplay, en las oficinas adelantan gestiones para construir la plantilla del año entrante.

El primer paso es analizar los contratos que se vencen y aquellos jugadores con los que quieren contar para representar al país en el certamen continental.

Uno de ellos es Yeicar Perlaza, extremo de 22 años que llegó a préstamo desde Atlético Nacional y tiene contrato firmado hasta diciembre de este año.

Aunque no es uno de los habituales titulares, en Santa Fe lo consideran una pieza importante por su versatilidad cuando se le ha requerido en labores ofensivas o incluso defensivas.

Diálogos por Yeicar Perlaza

“La intención de Santa Fe, como lo ha manifestado a Atlético Nacional, es hacer uso de la opción de compra por Yeicar Perlaza”, informó el periodista Julián Capera en su canal de YouTube.

Los diálogos entre ambas partes están adelantados, pues Yeicar no tiene lugar en Nacional y es atractiva la posibilidad de recibir dinero por la venta de sus derechos.

“Independiente Santa Fe abrió diálogos con Atlético Nacional para asegurar la permanencia de Yeicar Perlaza en el cuadro cardenal. El préstamo actual vence el próximo mes”, profundizó en redes sociales.

Repetto espera paciente

Aunque la elección de Pablo Repetto como nuevo director técnico está hecha, en Santa Fe no quieren perturbar el ambiente dentro del camerino con el anuncio.

La confianza de la junta directiva está depositada en Francisco López y Grigory Méndez, quienes dirigirán al equipo en lo que resta de cuadrangulares e incluso una posible final.

Una vez se haya terminado el semestre para el cuadro cardenal, llegará el momento de anunciar a Repetto y entregarle las llaves del vestuario.

El primer paso de su gestión será definir la lista de jugadores con los que quiere contar en su proyecto, analizar posiciones a reforzar y dar el visto bueno a los fichajes que pueda conseguir el presidente Eduardo Méndez.

Pablo Repetto pasó por Atlético Nacional en 2024 | Foto: Getty Images

Santa Fe estará en vacaciones hasta principios de enero, cuando el plantel regresará a los trabajos de pretemporada. Cabe recordar que los campeones no han tenido suficiente descanso porque la Liga BetPlay 2025-II empezó dos semanas después de haber levantado el título en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.