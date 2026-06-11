Referente del Liverpool anuncia su retiro anticipado de la selección justo antes del debut en el Mundial 2026

Una de las selecciones animadoras de este Mundial 2026 recibió una noticia dolorosa a pocos días del inicio del campeonato en Norteamérica. Y es que uno de los máximos exponentes de su fútbol en la actualidad, no alcanzó a llegar físicamente a punto para la cita orbital.

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Este jugador formó parte del Liverpool campeón de la Premier League 2024-2025, aportando experiencia y seguridad cuando Arne Slot contaba con su presencia. Lastimosamente, en esta temporada, perdió protagonismo con los ‘Reds’, y en febrero del presente año sufrió una grave lesión en su tobillo izquierdo que lo sacó de todas las competiciones que el gigante inglés disputaba.

El japonés Wataru Endo no solamente se perderá el máximo torneo de selecciones, sino que anunció oficialmente que se retirará de la selección japonesa de forma definitiva. El mediocampista publicó un mensaje emotivo en sus redes sociales, en el que también deseó mucho aliento al equipo nipón.

Endo tuvo importancia en el año del título de Slot. Foto: AP

“Como anuncié, dejaré la selección para el Mundial. Desde mi lesión, hice absolutamente todo lo posible hasta este punto, así que no tengo ningún arrepentimiento”, escribió el futbolista japonés en X.

Endo explicó que siente frustración por no poder disputar el campeonato del mundo, aunque aseguró sentirse orgulloso por el crecimiento que tuvo Japón desde la Copa Mundial de Catar 2022, torneo en el que la selección asiática sorprendió al derrotar a Alemania y España durante la fase de grupos, y en el que fue capitán y figura.

“Más que frustración por no poder participar en este Mundial, estoy orgulloso de cómo crecimos juntos desde Catar, de liderar este equipo como capitán y de convertir nuestro objetivo de ‘ganar el Mundial’ en algo que podemos decir naturalmente”, señaló el volante.

El jugador también confirmó que esta decisión representa su retiro definitivo de la selección japonesa. “Con esta campaña, me retiraré de la selección nacional”, escribió.

La noticia marca el cierre de una etapa importante para Japón. Wataru Endo se convirtió durante los últimos años en uno de los líderes futbolísticos y emocionales del equipo nacional, además de consolidarse como capitán del combinado asiático en procesos recientes.

La de Endo no es la única baja sensible para los ‘samuráis’ de cara al certamen mundialista, ya que Kaoru Mitoma, estrella del Brighton and Hove Albion de Inglaterra, también se perderá el evento deportivo tras no poder recuperarse de una lesión en el tendón de la corva (también conocida como isquiotibial).

Japón quedó encasillado en el grupo F, con Países Bajos, Suecia y Túnez, por lo que es uno de los llamados a agitar el torneo y ponerle picante, como bien supo hacer en Rusia 2018 y Qatar 2022.