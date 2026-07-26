Álvaro Montero tuvo una noche para el olvido en su debut liguero con Boca Juniors

El guardameta de la Selección Colombia Álvaro Montero se incorporó a la plantilla de Boca Juniors durante el reciente periodo de transferencias. El portero cuenta con antecedentes en la liga de ese país tras su paso por Vélez Sarsfield, ciclo en el que se destacó para integrar las convocatorias del equipo nacional para la Copa Mundial de la Fifa.

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La primera actuación de Montero con el club de Buenos Aires se produjo en el marco de la Copa Sudamericana frente a O’Higgins de Chile en el estadio La Bombonera. En aquel compromiso internacional, la escuadra argentina obtuvo la victoria por 1-0, previo al inicio de las jornadas del campeonato local.

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La expectativa sobre la participación de Montero se concentró en el desarrollo de la liga argentina debido a los objetivos de la institución en la temporada. El estreno del jugador en el torneo nacional quedó programado para este domingo 26 de julio visitando a Deportivo Riestra, club que obtuvo cupo a competencias internacionales la temporada anterior.

Desarrollo de las anotaciones en el encuentro de liga

A pesar de las proyecciones iniciales para el conjunto xeneize, Riestra se impuso con un marcador de 3-0 sobre Boca Juniors. El resultado dejó al guardameta colombiano con una evaluación de 6.3 en la plataforma de estadísticas Sofascore, tras la concesión de tres goles durante el transcurso del juego.

¡ARRIBA EL MALEVO! Doble cabezazo en el área y gol de Sánchez para el 1-0 de Riestra contra Boca.



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La apertura del marcador se generó mediante un centro al área chica que derivó en un remate de cabeza de los atacantes locales. Montero no logró interceptar la trayectoria del balón, permitiendo la primera anotación del partido antes de finalizar el tramo inicial.

Posteriormente, la segunda anotación del equipo local llegó mediante un cobro de tiro de esquina ejecutado hacia el centro del área. Un jugador de Deportivo Riestra conectó la pelota de cabeza, haciendo que el balón picara sobre la superficie del terreno antes de cruzar la línea de gol.

¡LA PELOTA PARADA DEL MALEVO! Céliz, Quintana y Alonso ganaron por arriba en el área para que llegue el 2-0 de Riestra ante Boca.



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Cierre del marcador y balance del compromiso

La tercera anotación del partido se concretó a través de una jugada en velocidad que dejó a un delantero local frente a la portería. El atacante ejecutó un remate por encima de la humanidad del guardameta, quien no pudo evitar el ingreso del balón en su arco para cerrar el 3-0 definitivo.

¡¡¡CIERREN TODO, ES EL GOLAZO DEL CAMPEONATO!!! Alexander Díaz tomó la pelota en campo propio, la trasladó con calidad y se la picó a Montero para marcar el 3-0 de Riestra a Boca.



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Con este marcador, el conjunto de la capital argentina concluyó la jornada de la liga local sin sumar puntos en la tabla. El plantel dirigido por el cuerpo técnico deberá reestructurar sus líneas para los siguientes compromisos programados en la competencia nacional.