Marbelle reprochó decisión en contra de Abelardo de la Espriella en plena contienda electoral: “Lo único que falta”

La jornada electoral del 31 de mayo definió a los dos candidatos que disputarán la segunda vuelta presidencial en Colombia, consolidando una nueva etapa en la carrera por la Casa de Nariño. La alta participación ciudadana evidenció el interés de los colombianos por el futuro político del país y por las decisiones que marcarán los próximos años.

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Tras conocerse los resultados, surgieron múltiples reacciones desde distintos sectores de la sociedad. Analistas, figuras públicas y líderes de opinión debatieron sobre el impacto de esta nueva fase electoral, las posibles alianzas políticas y el papel que jugarán los votantes que respaldaron otras candidaturas. Mientras se acerca la jornada definitiva, la atención se centra en los debates, las estrategias de campaña y las decisiones que tomarán millones de ciudadanos en las urnas.

En medio de esta espera por el próximo 21 de junio, fecha en la que se realizará la segunda vuelta, se han presentado algunas situaciones que despertaron malestar entre los colombianos.

Uno de estos hechos fue la tutela que el Tribunal Superior de Bogotá admitió una contra Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, el movimiento Defensores de la Patria y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Como medidas provisionales, se le pidió al aspirante que retire la publicidad donde figuren la bandera de Colombia, el escudo, logos representativos de la nación, imágenes alusivas a las instituciones militares y las frases “firmes por la patria” y “Defensores de la patria”.

Esto llevó a que celebridades y votantes como Marbelle reaccionaran, plasmando la incomodidad que sentía por las medidas legales que se tomaban contra el candidato.

La cantante publicó un mensaje donde aseguraba que todo se estaba volviendo un problema para el Tigre, al punto de que le prohibían cualquier detalle o característica de su campaña.

“¡Lo único que falta es que le prohíban llamarse Abelardo de la Espriella!”, escribió, reprochando esta clase de decisiones en contra del abogado.