Piter Albeiro reaccionó a mensaje de José Gaviria sobre segunda vuelta y lanzó petición: “Nos devolverán la seguridad”

Con la llegada de la segunda vuelta presidencial, la tensión política sigue creciendo en Colombia. Buena parte de la atención está puesta en los millones de votantes que durante la primera jornada electoral optaron por candidatos distintos a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, un sector que ahora resulta decisivo para definir quién llegará a la Casa de Nariño.

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En este contexto, los debates, entrevistas y encuentros entre los aspirantes han adquirido una relevancia especial, ya que representan una oportunidad para que los ciudadanos conozcan con mayor detalle las propuestas y visiones de país que plantea cada campaña antes de la nueva cita en las urnas.

Entre las voces que han reaccionado al actual panorama se encuentra José Gaviria, reconocido productor musical y exintegrante del jurado de Factor X. El compositor se refirió al momento que atraviesa el país y destacó la importancia de escuchar con atención los argumentos, explicaciones y compromisos que presenten los candidatos en esta etapa definitiva de la contienda.

Para Gaviria, el proceso electoral entra en una fase determinante, en la que los colombianos tendrán más herramientas para evaluar las propuestas y tomar una decisión informada sobre el futuro del país. Por eso, insistió en la necesidad de seguir de cerca los espacios de discusión y análisis político que se desarrollarán durante las próximas semanas.

No obstante, el productor también aprovechó para enviar un mensaje directo a sus seguidores y a quienes comparten sus posiciones. A pocos días de la votación definitiva, hizo un llamado a no caer en el exceso de confianza y recordó que la participación ciudadana será fundamental para definir el resultado de la elección.

Según expresó, ninguna campaña debería dar por asegurado el respaldo de los electores, razón por la que invitó a los ciudadanos a acudir masivamente a las urnas y ejercer su derecho al voto en una jornada que será clave para el rumbo político de Colombia.

“Que todo el mundo siga entusiasmado. Que nadie esté confiado. Estos del PH llevan mucho tiempo sembrando el camino de la truculencia, alimentado por odio…“, escribió en su cuenta de X.

“Cada voto sigue contando. Cada voz es relevante”, agregó, recibiendo varias reacciones a favor.

En cuanto a esto, Piter Albeiro citó la publicación y reaccionó, respaldando al productor con esta iniciativa para reunir los anhelados 15 millones de votos en esta fase electoral. Allí habló de lo que significarán, regresando la seguridad y el progreso del país.

“José, vamos por esos 15 millones de votos que nos devolverán la seguridad y el progreso de verdad”, escribió.