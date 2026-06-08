WestCol reaccionó en vivo a lo que le dijo Petro por no aceptar invitación de Aída Quilcué: “Me tiró una esquirla”

WestCol sigue siendo foco de reacciones en plataformas digitales, precisamente después de una situación que se dio con Aída Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda. El paisa no aceptó una invitación que le hizo la integrante del Pacto Histórico, mencionando temas de seguridad en medio del panorama político.

WestCol se destapó y confesó por qué no aceptó invitación de Aída Quilcué para hacer stream de cara a segunda vuelta: “Me dio miedo”

Ante esto, el presidente Gustavo Petro se pronunció luego de que el creador de contenido publicara la decisión que tomó, enviando un contundente mensaje a través de redes sociales.

“No aceptar la invitación de una indígena a su territorio es desconocer la raíz del pueblo colombiano. El árbol sin raíz se cae y sus hojas se las lleva el viento”, manifestó el jefe de Estado en su cuenta de X.

La publicación, que se hizo en la madrugada del pasado domingo 7 de junio, no pasó desapercibida y llegó a WestCol, quien no dudó en reaccionar y responder acerca de lo mencionado por el mandatario.

WestCol reaccionó a palabras de Gustavo Petro

De acuerdo con lo que quedó registrado, WestCol, a través de un en vivo, quiso referirse a lo que dijo el presidente sobre su decisión de no ir al stream con Aída Quilcué, aclarando un punto que se había hecho viral.

El creador de contenido se pronunció y mencionó que nunca rechazó la invitación de la comunidad indígena, sino que lo aplazó por el escenario político que había actualmente. El famoso apuntó que no quería que todo esto re rodeada de un tinte presidencial, ya que lo veía como una oportunidad cultural.

“El presidente me tiró un poco, el presidente me tiró un poco... me tiró una esquirla. No voy a decir que fue directa, pero si me chispoteó una chispa. Me tiró una chispita, pero es el presidente y yo tengo que respetar al presidente, no puedo responder ni nada, hay que respetar a la autoridad”, comentó.

“Yo no rechacé directamente un stream, yo no dije como: ‘Uf, no voy a hacer el stream’. Lo que estoy diciendo actualmente es que haré el stream, pero no quiero en este momento hacerlo, porque lo van a relacionar primero con medios políticos y esto debe ser más cultural... si yo voy es porque me interesa más la cultura que se vive en esa zona”, agregó.

El paisa aseguró que muchos podían señalarlo, pero quería ver a unos cuantos yendo sin seguridad, precisamente por el ambiente político que hay. En este espacio en vivo que realizó, profundizó que era una “locura” conocer dichas raíces, pero deseaba hacerlo bien.