Petro reaccionó a la decisión de WestCol de rechazar invitación que le hizo Aida Quilcué: “El árbol sin raíz se cae”

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la respuesta que le dio el famoso streamer WestCol a una invitación que le hizo Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, al negarse a asistir a un encuentro con su comunidad indígena.

WestCol respondió a la invitación que le hizo Aida Quilcué de cara a la segunda vuelta y anunció su decisión: “Lo más transparente”

Todo inició después de que la líder indígena, por medio de su cuenta de X, le dijera al influencer que era bienvenido a su comunidad para conocer un poco de su cultura y la cosmovisión que tienen estos pueblos.

"Estoy segura que Colombia podrá descubrir a través de sus canales, los orígenes de nuestra sociedad“, señaló.

Al respecto, el creador de contenido agradeció la invitación, pero respondió que en estos momentos no asistiría argumentando que, de cara a la segunda vuelta presidencial, sus seguidores están exigiendo otro tipo de contenido, más relacionado con debates.

Aida Quilcué y el streamer WestCol. Foto: Screenshot 'x'

"Quiero ser lo mas transparente posible para el país en esta etapa y sobre todo para la gente joven. Un saludo y gracias de nuevo“, escribió. No obstante, afirmó que le gustaría vivir la experiencia, por lo que espera poder visitar la comunidad de Quilcué en el futuro.

La respuesta de WestCol no pasó desapercibida para el presidente Petro, quien reaccionó a una publicación en la que un internauta criticaba con dureza al influencer por reunirse con el expresidente Álvaro Uribe y el candidato Abelardo de la Espriella y decirle no, en estos momentos, a la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda.

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"No aceptar la invitación de una indígena a su territorio es desconocer la raíz del pueblo colombiano. El Árbol sin raíz se cae y sus hojas se las lleva el viento“, manifestó el jefe de Estado.

En su corta publicación, el mandatario apuntó que los “pueblos fuertes tienen raíces y se respetan“.

"Es un tótem fundamental de la existencia“, remarcó.

La publicación, que se hizo en la madrugada de este domingo, 7 de junio, no pasó desapercibida y se hizo viral en X, desatando muchos comentarios, aunque hasta el momento no hay una respuesta del popular influencer.