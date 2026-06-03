Westcol emprenderá acciones legales contra Santiago Osorio: “Voy a vivir la experiencia de denunciar a un político”

La pela en redes entre Westcol y el congresista Santiago Osorio pasará a los estrados judiciales por cuenta de las declaraciones del legislador que dedica más tiempo a grabar videos para redes sociales que a trabajar en el Congreso de la República.

Osorio, por llamar la atención como lo dicen algunos de sus colegas del pretrismo, le dio por lanzar una serie de acusaciones contra el creador de contenido porque haber hecho la entrevista con Abelardo de la Espriella.

“¿Quién pagó los vuelos privados en los que se movió?”, criticó Osorio, lo que generó un cruce de trinos con el creador de contenido que se mostró molesto.

Por “insultos” del congresista Santiago Osorio, WestCol cancelaría transmisión en vivo con Iván Cepeda

Además, Osorio sembró la duda sobre el creador de contenido al asegurar que hubo plata de por medio para hacer sus entrevistas con políticos y cuestionar porque unas menores de edad bailaron junto a él durante la entrevista con Abelardo de la Espriella.

Sobre ese punto, Westcol dijo que Osorio era un “enfermo” que quería convertir una situación familiar en algo sexual y que seguramente su imaginación “por lo que ha hecho” es lo que lo lleva a sacar esas conclusiones.

“De verdad que pensar de esa manera es muy paila, ese man (Osorio) es dañado de la cabeza. Diciendo que niñas bailando con adultos, se va a pegar de eso, increíble. No sé cómo ve esa situación como algo malo o no si es que las niñas no tienen derecho a bailar. A esas niñas yo las conocí antes de la entrevista, muy educadas y cómo se sentirán con lo que dice ese congresista”, dijo Westcol.

Aseguró que Osorio necesita terapia o ayuda sicológica porque querer relacionar ese baile con algo malo o ilegal. “Vean el clip, estábamos hablando y es algo muy normal”, reiteró.

Westcol le responde a Santiago Osorio, del Pacto Histórico, y le lanza pregunta: “¿Cuánta platica se ha robado en la política?”

Así mismo dijo que iba a publicar la respuesta a Osorio sobre el viaje en el jet privado, peor que decidió no hacerlo para hacer uso de sus abogados.

“Iba a publicar la factura con el pago de ese viaje, pero decidí no hacerlo porque a cuenta de qué le voy a responder. Como nunca he tenido ninguna demanda con un político y es la primera vez que voy a vivir la experiencia de denunciar a un político, pues lo haré. Vamos a probar qué tan buenos son los abogados de él y veremos quién es el ladrón acá porque hay injuria y calumnia en mi contra”.

Westcol dijo que quiere ir a juicio y que no está interesado en una conciliación porque los políticos están acostumbrados a maltratar a las personas y que no pasa nada. “Cuando alguien acusa de esa manera, pues que responda. El congresista debe trabajar mucho para poderse pagar un jet privado”.

Westcol, Santiago Osorio Foto: Suministrado a SEMANA

También criticó que Osorio le haya dicho “estudiante de primaria” porque se supone que el Pacto Histórico ayuda a la gente que no ha podido acceder al sistema educativo de Colombia. “Muchos de nosotros salimos adelante como pudimos, fui desplazado de la guerrilla y muchas cosas más que seguramente ese muchacho no vivió”.

Consejo de Estado admite demanda de nulidad contra la elección del representante Santiago Osorio

El creadores de contenido pidió a Gustavo Petro, a Álvaro Uribe y a Abelardo de la Espriella contar si él les cobró algo por las entrevistas que hizo.

“Con Petro me pagué todo. Seguridad, vuelos y comidas. Allá me dio dos hamburguesas y no es una crítica, es la realidad. No es culpa de Petro porque yo decidí pagarme todo y no quiero recibir nada de los políticos. Uribe me dio unas empanadas y unos aguardientes. Para llegar a donde Abelardo pagué jet privado para regresar rápido a mi casa”.

Finalmente, dijo que la entrevista con Iván Cepeda podría mantenerse en pie, pero que no comparte hacer un diálogo con sectores que lo han maltratado.