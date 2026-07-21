Denuncia por ingreso de 1.000 personas a “dedo” en entidad del Gobierno saliente llamó la atención de Gustavo Petro

No pasó desapercibida para el mandatario saliente, Gustavo Petro, la denuncia conocida a través de uno de los sindicatos de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en la que se advirtió sobre el presunto trámite del ingreso de 1.000 personas “a dedo”.

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El presidente Gustavo Petro reaccionó, a través de su cuenta personal en X, a los señalamientos que, al parecer, salpican a su administración: “Ningún a dedo, digan la verdad, es laboralizar a los contratistas sobreexplotados en las empresas de seguridad privada con vínculos oscuros con la mafia y quitarle a la mafia el poder de cuidar a los amenazados de muerte”.

La reacción de Petro se produjo tras las declaraciones del presidente de uno de los sindicatos de la UNP, Fernando Moreno, quien afirmó: “Hemos solicitado varias veces al director de la Unidad Nacional de Protección la presencia para que lleguemos a un diálogo o un acuerdo entre las organizaciones sindicales sobre qué va hacer frente a la contratación de las 1.000 personas que quieren implementar de planta”.

“No hemos tenido respuesta del director de la entidad y por esto en estos momentos nos vemos en la obligación de realizar una protesta en las instalaciones de la UNP. No hemos tenido acercamientos con ningún funcionario del programa de protección y lo que nosotros queremos es un diálogo y llegar a acuerdos mutuos, porque este programa no es de un Gobierno”, recalcó en diálogo con Caracol Radio.

Además, indicó: “El Gobierno sale y los que quedamos somos los hombres de protección. Queremos saber qué respuesta nos va a dar el director de la UNP. Para la manifestación han llegado aproximadamente 500 personas de varias zonas del país”.

Finalmente, otro dirigente sindical de la UNP, Wilson Devia, respondió a un mensaje publicado por Petro en medio de esa jornada de manifestación: “Señor Presidente, reciba usted un cordial saludo. Los extremos siempre son malos, por eso, cuando usted llegó a la Presidencia, le manifesté a todo su gabinete, ministros y directivos que no apoyaba su Gobierno ni su postura”.

“No tengo color político, pero sí tengo una vida y una familia, y nunca he pertenecido a ningún grupo guerrillero ni mucho menos paramilitar. Ser señalado por usted, quien funge como Presidente aún de Colombia, de ayudar a construir las mafias de la seguridad tercerizada es un desacierto. Por ello estoy aquí peleando porque su hermano Augusto Rodríguez, de la UNP, creó 6.000 cargos y no quiere entregárselos a los escoltas tercerizados. Esa es la pelea y también peleamos porque la UNP no tiene planeación y solo quieren sacar dos zonas de las 10 que habían publicitado. Y no dicen nada”, subrayó.

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Finalmente, aseguró a través de su cuenta: “En fin, señor presidente, aquí lo que usted hace es poner en riesgo mi vida y la de mi familia. Suficientes fueron estos cuatro años de persecución y hostigamiento de la DNI, la UNP y el aparato del Estado. Le pido a las autoridades @DefensoriaCol, @PGN_COL y la @FiscaliaCol brindar todas las garantías, y a la @PoliciaColombia que no se preste para el asesinato de líderes sindicales, como lo hicieron con nuestro dirigente José Rafael Mercado. Espero que el Gobierno entrante @jrestrp y @ABDELAESPRIELLA me dé las garantías necesarias”.