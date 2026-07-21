Gustavo Petro insiste y publica “todas las pruebas” del presunto fraude electoral por la victoria de Abelardo De La Espriella

El presidente saliente, Gustavo Petro, radicalizó su postura frente a un supuesto fraude electoral por la victoria en las urnas de Abelardo De La Espriella como nuevo mandatario de los colombianos.

De La Espriella derrotó el pasado 21 de junio al candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda, situación que lo llevó a ocupar una curul en el Senado y, a quien era su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, a tener un espacio en la Cámara de Representantes.

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Petro, en su cuenta personal de X, insistió este martes, 21 de julio, en su narrativa del fraude y publicó un mensaje en el que según él, pone de presente “todas las pruebas” de las presuntas irregularidades.

“Aquí todas las pruebas del fraude electoral en Colombia, ya judicializadas”, expresó Petro.

Además, el lunes, 20 de julio, también recurrió a sus redes sociales para hablar de la nulidad que se radicó sobre la elección presidencial: “Aquí se encuentra la demanda de nulidad de la elección presidencial del 2026. Su lenguaje técnico será explicado en videos que traduzcan hacia la comunicación popular”.

“Es presentada por los ‘testigos digitales’, que en número de 70.000 ciudadanos y ciudadanas, lograron descubrir en los trazas dejadas por los metadatos de los documentos subidos a internet por el software de escrutinios electorales, la manipulación algorítmica que hubo del voto real de la ciudadanía colombiana”, recalcó Petro.

El pasado 10 de julio el Consejo de Estado rechazó una demanda que se radicó contra la elección del mandatario Abelardo De La Espriella. El alto tribunal consideró que no se cumplían con los requisitos judiciales ni legales para realizar un estudio de fondo frente a la acción judicial promovida por el abogado Luis Guillermo Pérez Casas.