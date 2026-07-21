El senador Juan Espinal, del Centro Democrático, le dijo a SEMANA que espera que Abelardo De La Espriella se reúna “rápidamente” con Álvaro Uribe

Juan Espinal, senador del Centro Democrático, se sumó al coro de voces de la derecha y centroderecha que creen que es hora de que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, se reúna con el expresidente Álvaro Uribe.

Esto lo expresó tras la elección de Honorio Henríquez, congresista del Centro Democrático, como presidente del Senado, que terminó por dividir aún más la grieta que existe entre Uribe y De La Espriella, quien impulsaba la aspiración a ese cargo de Alfredo Deluque, del partido de La U.

Álvaro Uribe, Gustavo Petro, Honorio Henríquez y Abelardo De La Espriella protagonizan el debate público tras la elección del presidente del Senado. Foto: SEMANA

“Espero que, rápidamente, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, se reúna con el presidente Álvaro Uribe”, afirmó Espinal en diálogo con SEMANA.

Añadió: “Si algo resalto del presidente Uribe es su generosidad y humildad, por eso espero que el doctor Abelardo se reúna con él para dialogar sobre la agenda legislativa que vamos a liderar como partido y la que él propondrá como mandatario”.

A su juicio, el Centro Democrático “siempre ha sido firme en la defensa de la democracia, la libertad y las instituciones; nunca hemos claudicado ante los gobiernos que promueven la impunidad, como lo fue Juan Manuel Santos con el Acuerdo de Paz de La Habana y Gustavo Petro con su fracasada paz total”.

Abelardo De La Espriella y Álvaro Uribe impulsaron candidatos diferentes a la presidencia del Senado. Foto: SEMANA

Asimismo, indicó que la elección del senador Henríquez “la asumimos con mucha humildad; ojalá dejen el amarillismo a un lado. Estoy seguro de que él será garantía para el Gobierno entrante y para todo el Congreso. Miremos hacia delante para acompañar el propósito de la Patria Milagro”.

Precisamente, el expresidente Uribe dijo en el programa radial La hora de la verdad, dirigido por el exministro Fernando Londoño Hoyos, que el Centro Democrático seguirá como partido de gobierno respaldando a De La Espriella.

“Ninguna pedrada nos retirará de ser partido de gobierno”, anticipó el exprimer mandatario.

Por su parte, la colombo francesa Ingrid Betancourt habló con SEMANA y opinó en el mismo sentido.

Propuso que De La Espriella invite un ron Defensor (su marca) a Uribe y hablen en privado para reconstruir los lazos de amistad que han tenido durante años.

“Entre ellos ha habido muchas afinidades. Abelardo, antes de cualquier cosa, era uribista. Obviamente, el abelardismo es una realidad política y eso conllevará grandes cambios. Son peleas de familias y eso hay que sentarse a hablar. Puede ser un ron o un aguardiente. Lo que sea, pero tienen que dialogar y entender que hay mucho más amor entre ellos que desavenencia. Es el hijo que se creció y que le ganó la partida a Álvaro Uribe, sin lugar a dudas, pero ya en este momento el país está esperando grandeza. Y para tenerla no se debe tener ego. El ego lo vuelve a uno minusválido, raquítico; es el peor enemigo en la política”, afirmó Betancourt.

Ingrid Betancourt se refirió a la polémica entre Abelardo De La Espriella y Álvaro Uribe por la presidencia del Senado. Foto: SEMANA.

Reconoció que hay muchas heridas de parte y parte que quedaron tras la pasada campaña presidencial. Cree que ya se debe resolver ese tema.

“Aquí se define la gobernabilidad del país: o nosotros nos ponemos de acuerdo entre los que queríamos derrotar a Petro, la mayoría del país, o seguimos en una guerra fratricida y terminamos dándole a Gustavo Petro el espacio que no tiene”, advirtió.