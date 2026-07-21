Próximo partido de Atlético Nacional tras triunfo ante Tigres: fecha, hora y canal para el debut en la Liga

Atlético Nacional no se cansa de soñar con el título de la Liga Betplay tras la final perdida contra el Junior de Barranquilla en junio pasado. Tras la lluvia de emociones por el Mundial 2026, llegó la hora de volver a la realidad del fútbol colombiano. El equipo verde vuelve a estar bajo la lupa y la presión aumenta.

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Los ánimos no están del todo bien y ahora con Lucas González como director técnico se espera que el equipo verde cambie el semblante y vuelva rápido a la pelea por el título. En la final contra el Junior fue ampliamente superado y ahora anhela alcanzar la estrella 19 en el mes de diciembre.

En medio de los rumores del mercado de pases y la expectativa de la hinchada por los títulos, el debut oficial de Lucas González con Nacional se dio en la Copa BetPlay, en la fase de 16avos de final ante Tigres. El encuentro en el Estadio Cincuentenario de la ciudad de Medellín fue 2-0 a favor del Rey de Copas y así encamina su clasificación a los octavos.

Lucas González y Alexis Henríquez, nuevo cuerpo técnico de Atlético Nacional Foto: @nacionaloficial

Cabe recordar que Atlético Nacional no puede jugar en el Atanasio Girardot debido a una sanción impuesta por la Dimayor en el máximo escenario deportivo de Medellín. Además, tendrá que disputar tres fechas a puerta cerrada en esta competición. Todo esto por los desmanes ocurridos en la final de la Copa BetPlay 2025 ante el DIM.

En la Liga sí podrá jugar en el Atanasio sin inconvenientes. Eso sí, su primera salida por el torneo local será en el estadio La Independencia de Tunja, en el departamento de Boyacá. El compromiso corresponde a la primera fecha y marcará el inicio del camino por la estrella 19.

Atlético Nacional debuta en la Liga Betplay

El partido será contra Boyacá Chicó y representa una oportunidad para que los hinchas en el interior del país acompañen a Atlético Nacional en su primera salida en el departamento boyacense. El encuentro se disputará en el estadio La Independencia el próximo sábado, 27 de julio de 2026, a partir de las 2:00 p. m.

Fecha 1, Liga Betplay

Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó

27 de julio de 2026, 2:00 p. m.

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Se espera que en este partido haga presencia la mayoría de los titulares bajo la dirección de Lucas. Por ejemplo, podría ser el momento para Alfredo Morelos, quien por estos días sufre una intoxicación. Además, Jorman Campuzano y Mateus Uribe estarían en la nómina titular. Franco Armani es esperado para la cuarta fecha.