Se hizo esperar, pero el anuncio definitivo llegó para felicidad de toda la hinchada de Atlético Nacional. Franco Armani está de regreso y defenderá el arco del verde de Medellín durante un año.

“El ídolo que prometió volver. La historia nunca terminó. Solo estaba esperando el momento de escribir un nuevo capítulo. Bienvenido a casa, Franco”, fue lo publicado por los medios de los verdolagas.

El ídolo que prometió volver.



La historia nunca terminó. Solo estaba esperando el momento de escribir un nuevo capítulo.



Bienvenido a casa, Franco. pic.twitter.com/1GANjEZQtm — Atlético Nacional (@nacionaloficial) July 16, 2026

Luego de ese primer video de oficialización, salió otro con las palabras iniciales de Armani tras ser confirmado para el 2026-II: “Estaban esperando ansiosos la llegada mía (hinchas). Voy a tratar dedejar todo por esta camiseta”.

Armani por un año

Inicialmente, por un año se dio la firma del argentino con el elenco de Medellín. Es posible que dicho vínculo se extienda por otro periodo más, pero dependerá del nivel que muestra Franco hasta junio de 2027.

Aunque el portero no venga con un ritmo constante de competencia, la promesa de regresar estaba hablada desde que se fue hace diez años. En 2017 partió hacia River Plate donde también hizo historia y ahora, hará su despedida vestido de verde.

Franco Armani rompió en llanto durante su despedida de River Plate. Foto: NurPhoto via AFP

Leyenda de los verdolagas

En 2010 fue el primer contacto de Armani con Atlético Nacional. Dicho año se dio su arribo desde Ferro Carril Oeste, donde había estado desde sus inicios como jugador profesional.

Ganarse el puesto como titular en ese tiempo le costó, estaba por detrás de Gastón Pezzuti, otro argentino que tenía buen rendimiento por ese tiempo. Sin embargo, cuando a Armani se le dio la oportunidad empezó a figurar y, después de ello, no volvió a soltar el arco durante unos ocho años.

Franco Armani durante su primera etapa con Atlético Nacional Foto: LatinContent via Getty Images

Bajo los tres palos de Nacional disputó 249 partidos oficiales, registró 108 vallas invictas y fue pieza clave en la época más exitosa del club.

Durante su primer ciclo conquistó 13 títulos: seis Ligas colombianas, tres Copas Colombia, dos Superligas, una Copa Libertadores (2016) y una Recopa Sudamericana (2017), convirtiéndose en un ídolo indiscutible de la afición.

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Su actuación en la Copa Libertadores de 2016 quedó grabada en la memoria de los hinchas, con atajadas decisivas que impulsaron a Nacional hacia su segundo título continental.

En enero de 2018 se despidió entre lágrimas y con un Atanasio Girardot repleto, dejando un legado de profesionalismo, liderazgo y una conexión única con la hinchada verdolaga que lo convirtió en una auténtica leyenda del club.

Su rol en el equipo de Lucas González

Uno de los objetivos que parece haberse trazado la dirigencia de Atlético Nacional habría sido la de apelar a quienes ya hicieron parte de su historia para conformar un equipo sólido en busca de títulos en Colombia y Sudamérica.

Al primero que llamaron para reintegrarse fue a Lucas González, quien asumió como DT junto a Alexis Henríquez, asistente. Ese segundo en mención vivió a la par de Armani la época dorada, era el capitán de dicha camada y la idea es que aporte su experiencia en 2026-II, pero desde otro rol.

En la nómina permanecieron Edwin Cardona, William Tesillo, Alfredo Morelos, por nombrar algunos que son referentes.