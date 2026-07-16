Ante la llegada de la celebración del Día de la Independencia de Colombia, que se llevará a cabo este lunes 20 de julio, cientos de entidades del sector de movilidad han comenzado a programarse con antelación a una de las fechas más importantes del país.

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Una de ellas es la Aeronáutica Civil, que en coyuntura con la celebración, la cual tendrá la tradicional revista aérea liderada por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, informó en un comunicado que se dispondrá de cierres temporales en el espacio aéreo de la ciudad de Bogotá.

La medida realizada por la entidad busca que, en el marco del Día de la Independencia en Colombia, se pueda garantizar un espacio seguro en las zonas aéreas de la capital mientras se llevan a cabo los actos protocolarios que están previstos.

Según la información que fue compartida por la Aeronáutica Civil, y que también fue coordinada con la Alcaldía Mayor de Bogotá, las restricciones de movilidad aérea en la ciudad se llevarán a cabo en dos ocasiones.

La primera comenzará a partir del próximo sábado 18 de julio entre las 10:00 a. m. y las 11:00 a. m. y la segunda el lunes 20 de julio entre las 10:00 a. m. y la 1:15 p. m.

Las restricciones que fueron impuestas por la entidad ya habían sido programadas y anticipadas con anticipación junto a los demás operadores aéreos.

Bogotá tendrá limitaciones en la movilidad aérea por la tradicional revista aérea del Día de la Independencia. Foto: Getty Images

Aun así, se hace un llamado a aquellos pasajeros que durante estas fechas tenían vuelos previstos a contactar de forma directa con sus respectivas aerolíneas con el objetivo de prevenir y mitigar cualquier caso de modificación en sus itinerarios, así como cambios de horario o ajustes operativos que serán realizados en el Aeropuerto Internacional El Dorado.

Adicional a esto, la Aeronáutica Civil hizo una solicitud a las empresas de transporte aéreo para que puedan fortalecer los mecanismos de información para sus pasajeros, además de comentar en el mejor tiempo posible cualquier actualización que esté vinculada a las restricciones aéreas.

Finalmente, la entidad destacó que, en el marco del Día de la Independencia, está estrictamente prohibido cualquier caso de sobrevuelo por parte de todo tipo de aeronave no tripulada como lo son los drones.

Otros cierres y desvíos en Bogotá

Para brindar un gran espectáculo a los ciudadanos de la capital en coyuntura con el Día de la Independencia, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá informó sobre los cierres y desvíos viales que se llevarán a cabo en la capital.

Aeronáutica Civil y Distrito coordinan medidas especiales de movilidad aérea y terrestre para el 20 de julio en Bogotá. Foto: AP

Durante el transcurso del desfile, la avenida Villavicencio desde la autopista Sur hasta la carrera 22B estará cerrada mientras se lleva a cabo la celebración.

El recorrido por parte de los militares y policías del país iniciará alrededor de las 11:00 a. m. y se espera que finalice hacia la 1:00 p. m.