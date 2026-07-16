Gobierno exige a la Aerocivil publicar todas las licitaciones actuales de la entidad: esta es la razón

El Ministerio de Transporte, en cabeza de la ministra María Fernanda Rojas, emitió una orden este 16 de julio a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, para publicar la totalidad de las licitaciones que actualmente se adelantan en la entidad.

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También solicitaron realizar una convocatoria amplia para que todas las empresas que cumplan los requisitos puedan participar y competir en igualdad de condiciones.

El Ministerio de Transporte busca reforzar la vigilancia sobre la contratación de la Aerocivil con el acompañamiento de la Contraloría General. Foto: colprensa

La instrucción de la ministra buscaría fortalecer la transparencia, garantizar la libre concurrencia de oferentes y asegurar que los recursos públicos destinados al fortalecimiento de la infraestructura y los servicios aeronáuticos se ejecuten bajo los más altos estándares de publicidad, competencia y vigilancia.

La decisión hace parte de la continuidad a medidas adoptadas por la ministra desde el pasado mes de abril, cuando solicitó una auditoría integral a la Aerocivil y ordenó fortalecer el control sobre la contratación de la entidad, tras los incidentes registrados en el sector aeronáutico.

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“La Aerocivil debe garantizar procesos abiertos, transparentes y con plena participación. Todas las empresas que cumplan los requisitos deben tener la oportunidad de competir en igualdad de condiciones. La transparencia no solo fortalece la confianza ciudadana, sino que permite obtener las mejores soluciones para el país”, comentó la ministra Mafe Rojas.

La decisión hace parte de las medidas impulsadas por la ministra Mafe Rojas tras la auditoría integral ordenada a la Aerocivil en abril. Foto: CÁMARA DE COMERCIO

Además de esto, la ministra también pidió el acompañamiento de un equipo especializado de la Contraloría General de la República para realizar seguimiento permanente a los contratos relacionados con el sistema aeronáutico, con el propósito de reforzar los mecanismos de vigilancia y garantizar la correcta ejecución de los recursos públicos.

“El Ministerio de Transporte reafirma su compromiso con una contratación pública transparente, abierta a la competencia y sometida al más estricto control institucional, en beneficio de la seguridad operacional, la eficiencia del servicio y la confianza de los ciudadanos”, precisó la cartera a través de un comunicado.