Aerocivil multa a American Airlines con 65,3 millones de pesos por incumplir pago de comisiones a agencias de viajes

La Aeronáutica Civil (Aerocivil) impuso una multa de $65,3 millones a American Airlines Inc. Sucursal Colombia por incumplir la obligación de reconocer el pago de comisiones a las agencias de viajes del país, una decisión que se produjo tras una investigación administrativa iniciada por una denuncia presentada por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato).

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De acuerdo con la Resolución 02124 del 3 de julio de 2026, la investigación se originó luego de que, el 21 de junio de 2023, Anato solicitara a la Oficina de Transporte Aéreo de la Aerocivil requerir a la aerolínea para que cumpliera con lo establecido en la Resolución 3596 de 2006.

#Transporte | Por resolución, la Aerocivil multó con $65,3 millones a American Airlines por incumplir el pago de comisiones a agencias de viajes en Colombia. La sanción se originó tras una denuncia de Anato por la negativa de la aerolínea a reconocer esos pagos en tiquetes con… pic.twitter.com/gnCvnEbuRP — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 16, 2026

Norma que regula el porcentaje de comisión que las aerolíneas comerciales deben pagar a las agencias de viajes por la comercialización de servicios de transporte aéreo.

Según el expediente, el 18 de julio de 2023 American Airlines informó a Anato que no estaba obligada a pagar dichas comisiones en los tiquetes con origen en Estados Unidos y Canadá, postura que motivó la apertura de la investigación administrativa por parte de la autoridad aeronáutica.

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Tras analizar los hechos y la normativa vigente, la Aerocivil concluyó que la compañía incumplió las disposiciones aplicables en Colombia sobre la remuneración que corresponde a las agencias de viajes por la venta de tiquetes, razón por la cual decidió imponer una sanción equivalente a 65,3 millones de pesos.

La resolución también establece que contra la decisión procede únicamente el recurso de reposición, el cual deberá presentarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación. Además, advierte que la sanción presta mérito ejecutivo, por lo que, si no se efectúa el pago dentro de los plazos legales, podrá ser cobrada mediante jurisdicción coactiva.

La entidad emitió la sanción tras cumplir el proceso de investigación. Foto: colprensa

Aunque la resolución impone la sanción económica, el acto administrativo no queda en firme de manera inmediata, ya que American Airlines podrá ejercer su derecho de defensa mediante la presentación del recurso de reposición dentro del término legal.

Una vez agotada esa etapa, si la decisión es confirmada y la multa no es cancelada en los plazos establecidos, la Aerocivil podrá iniciar el proceso de cobro coactivo, conforme a lo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.