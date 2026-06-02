Autoridades alertan por inicio de temporada de tormentas tropicales. Estas serán las zonas de mayor riesgo

El transporte aéreo, las unidades de gestión del riesgo de desastres, las autoridades marítimas. Es en esos escenarios donde empieza el monitoreo permanente, por el inicio de la temporada de ciclones que anunciaron el Ideam, la Aeronáutica Civil, la Dimar y la UNGRD en Colombia.

Según confirmaron los voceros de este bloque de entidades que se encargan del tema en cuestión, dicha temporada va desde junio hasta noviembre y la probabilidad es que ocurran entre 8 y 14 eventos.

El inicio de la temporada de ciclones tropicales implicará tener disponible todo el equipo que se ha configurado en Colombia, luego de lecciones aprendidas, principalmente con la Isla de San Andrés y Providencia, que ahora, también será una de las zonas más proclives a recibir el coletazo de los huracanes.

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Según las autoridades de gestión del riesgo, climáticas y marítimas, los pronósticos indican que habrá entre 3 y 6 tormentas que podrían evolucionar y convertirse en huracanes. Entre 1 y 3 podrían alcanzar la categoría de huracanes mayores, es decir, nivel 3, 4 o hasta 5.

Temporada de ciclones en 2026. Autoridades anuncian monitoreo Foto: Aerocivil / Cortesía

Zonas en la mira

La temporada de ciclones recae de manera directa sobre la región Caribe ya que esa zona está ubicada en el cinturón de huracanes, una franja de aguas cálidas que incluye el Caribe, el Golfo de México y la costa este de los Estados Unidos.

El tiempo que dura la temporada ya es habitual, por lo que los países ubicados en el mencionado cinturón se preparan, como aseguran las autoridades colombianas que está ahora la situación. “La Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales realizó seis talleres en San Andrés y Providencia, La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar y, por primera vez, en Cesar”, afirmaron los voceros del tema.

Además de La Guajira y San Andrés, que son los puntos más vulnerables, también se incluyeron municipios cercanos a la Sierra Nevada de Santa Marta, en particular, porque tienen riesgo de crecientes súbitas y deslizamientos asociados a ciclones tropicales.

Ciclones con vientos fuertes. Foto: Getty Images

Hermann Aicardo León Rincón, director general marítimo, manifestó que se cuenta con la Red de Medición de Parámetros Oceanográficos y de Meteorología Marina (REDMPOMM), a través de 33 estaciones que estarán dispuestas en el Caribe.

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Igualmente, las autoridades dieron un parte de tranquilidad, en el sentido de tener a la mano un Protocolo Nacional de Alerta por Ciclones Tropicales actualizado y suscrito por el IDEAM, la UNGRD, la DIMAR, la Aeronáutica Civil y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, dijo que el país ya está más preparado para enfrentar eventuales casos que antaño han afectado duramente a las regiones. En ese sentido, recordó la adquisición del Buque ARC La Guajira, que tiene capacidad de llevar carga como maquinaria amarilla e inclusive, contenedores.

La pregunta que queda en el ambiente es, qué cambios habrá en la habitual temporada de ciclones, si el país está a la espera de un Fenómeno de El Niño?