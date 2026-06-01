¿Se disparará o seguirá cayendo? Lo que podría pasar con el dólar y qué esperar para la segunda vuelta presidencial

La primera vuelta presidencial en Colombia no solo redefinió el panorama político del país, sino que también abrió un nuevo capítulo para los mercados financieros.

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Tras los resultados del 31 de mayo, analistas coinciden en que el comportamiento del peso colombiano frente al dólar estará determinado por la combinación de factores electorales, precios internacionales del petróleo y expectativas sobre la política monetaria en Estados Unidos.

Dólar en elecciones 2026 Foto: Foto 1: istock. Foto 2: Registraduría/cortesía

El resultado dejó a Abelardo de la Espriella como ganador de la primera vuelta con el 43,74 % de los votos, seguido por Iván Cepeda con el 40,9 %, una diferencia que mantiene abierta la contienda de cara al balotaje del próximo 21 de junio.

Según especialistas del mercado cambiario de Global66, la reacción inicial de los inversionistas fue favorable para la moneda colombiana. El perfil promercado atribuido a Abelardo de la Espriella y el respaldo que recibió de sectores de derecha y centroderecha han sido interpretados como señales de continuidad institucional y apoyo a la inversión privada, factores que suelen ser bien recibidos por los mercados.

Actualmente, el dólar se ubica alrededor de los $3.666, luego de que el peso acumulara una apreciación cercana al 9,5 % en lo corrido de 2026, lo que lo convierte en una de las monedas emergentes con mejor desempeño a nivel global.

Los expertos destacan que la fortaleza del peso no responde únicamente al escenario político. Durante los primeros meses del año, la moneda se benefició de un contexto internacional favorable, marcado por la debilidad global del dólar, la abundante liquidez en los mercados y el atractivo diferencial de tasas de interés que mantiene Colombia.

De hecho, el peso alcanzó niveles cercanos a los $3.560 por dólar en enero, su mejor registro desde 2021. Posteriormente, las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán impulsaron el precio del petróleo y generaron episodios de volatilidad que llevaron el tipo de cambio a niveles cercanos a los $3.850.

Qué esperan los mercados

Los analistas consideran que el resultado de la segunda vuelta tendrá un impacto directo sobre la percepción de riesgo de Colombia.

Los mercados esperan los resultados de la segunda vuelta. Foto: Colprensa

En un escenario en el que Abelardo de la Espriella obtenga la victoria, el mercado podría profundizar las apuestas a favor del peso colombiano. Algunos expertos proyectan que el dólar podría ubicarse nuevamente entre los $3.550 y los $3.600 en el corto plazo, impulsado por expectativas de mayor inversión, estabilidad regulatoria y una política favorable para el sector energético.

Por el contrario, una victoria de Iván Cepeda podría generar una reacción más cautelosa por parte de los inversionistas. En ese caso, el mercado evaluaría el impacto de eventuales cambios en la política económica, fiscal y energética, factores que podrían incrementar la volatilidad y presionar al alza la cotización del dólar durante las semanas posteriores a la elección.

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Más allá del resultado electoral, los expertos advierten que el peso colombiano seguirá siendo una de las monedas más sensibles a factores externos.

El precio internacional del petróleo continúa siendo el principal motor estructural del tipo de cambio, debido a la importancia de las exportaciones de crudo para la economía colombiana. Asimismo, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) seguirán influyendo en el comportamiento del dólar a nivel global.