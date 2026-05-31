¿Se puede cambiar el puesto de votación para segunda vuelta presidencial? Registraduría responde

A pocos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, algunos ciudadanos se preguntan si aún es posible cambiar su puesto de votación o modificar el lugar donde ejercerán su derecho al voto.

La respuesta es no. De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, el censo electoral se congela varias semanas antes de las elecciones presidenciales, por lo que no se permiten cambios de puesto de votación una vez vencido el plazo establecido.

Para el ciclo electoral de 2026, la fecha límite para inscribir la cédula o solicitar el cambio de puesto de votación fue el 31 de marzo de 2026, tal como lo determina el calendario electoral y la normativa vigente.

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Esto significa que los ciudadanos deberán votar en el mismo puesto que les fue asignado para la primera vuelta presidencial, salvo situaciones excepcionales contempladas por las autoridades electorales.

La segunda vuelta será entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Foto: Fotomontaje SEMANA/Getty/AFP

Aunque la segunda vuelta presidencial implica volver a las urnas, en realidad sigue siendo parte de la misma elección. Por eso, los ciudadanos deben mantener el mismo puesto de votación que tuvieron asignado para la primera jornada electoral y no pueden solicitar cambios en ese momento.

Además, la Registraduría prepara con anticipación todo lo necesario para el desarrollo de las votaciones. La ubicación de las mesas, la designación de los jurados y la entrega del material electoral se organizan con base en la información que quedó definida antes de la primera vuelta.

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Permitir que los votantes cambien de puesto entre una jornada y otra obligaría a modificar toda esa organización en muy poco tiempo. Por esta razón, las autoridades electorales mantienen los mismos datos y lugares de votación durante todo el proceso presidencial.

La Registraduría Nacional cuenta con una serie de normas. Foto: DANIEL JARAMILLO

¿Cómo consultar su lugar de votación?

Paso 1: Acceso al sitio web oficial. Ingrese desde su computador o dispositivo móvil al navegador de internet y acceda al portal oficial de la entidad organizadora mediante la dirección web correspondiente.

Paso 2: Ingreso a la sección electoral. Una vez dentro de la página principal, ubique en el menú de servicios la opción denominada ‘Electoral’ y selecciónela para continuar con el proceso.

Paso 3: Elección del proceso electoral. El sistema mostrará los diferentes eventos electorales disponibles. Seleccione primero ‘Elecciones 2026′ y posteriormente la categoría ‘Presidente y vicepresidente de la República’.

Paso 4: Consulta mediante el mapa interactivo. La plataforma desplegará un mapa digital interactivo que permitirá filtrar la búsqueda por ubicación geográfica. Si se encuentra en Colombia, seleccione el departamento y el municipio correspondientes. En caso de residir en el exterior, elija el país donde se encuentra para visualizar los consulados autorizados para la jornada electoral.

Paso 5: Confirmación del lugar de votación. Al hacer clic sobre el punto de votación de interés, el sistema mostrará información detallada, incluyendo la dirección exacta, el nombre del establecimiento asignado y su ubicación georreferenciada dentro del mapa.