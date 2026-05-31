Andrés Pastrana felicitó a Abelardo de la Espriella por resultados en primera vuelta: “Triunfo claro y transparente”

Este domingo 31 de mayo se llevó a cabo la primera vuelta presidencial en Colombia. Los resultados de los comicios fueron publicados directamente por la Registraduría luego de que empezara el conteo a las 04:00 p.m.

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A esta hora, los escrutinios alcanzan un 99% del total de las mesas habilitadas. En total, 13.489 puestos de votación fueron instalados para la jornada y 41.421.973 colombianos podían votar.

Luego de que se conocieran los resultados de la jornada, diversas voces del país se han pronunciado sobre la elección. Uno de ellos fue Andrés Pastrana, expresidente de Colombia en el periodo de 1998-2002.

En sus redes sociales, el exmandatario felicitó a Abelardo de la Espriella por quedarse con el primer puesto de los comicios. De la Espriella se quedó con el 43,72% del total del electorado y sumó 10.316.370 votos según el último boletín.

“Felicito al candidato Abelardo de la Espriella por el triunfo claro y transparente en esta primera vuelta”, indicó Pastrana.

El expresidente demostró su apoyo al candidato de Defensores por la Patria de cara a las elecciones de segunda vuelta que se celebrarán el próximo 21 de junio. Además, habló del “proyecto autoritario” de Iván Cepeda.

“El reto para segunda vuelta será convocar a todos y derrotar el proyecto autoritario de Petro/Cepeda. Así el futuro democrático de Colombia estará asegurado”, agregó.

La segunda vuelta se realizará entre De la Espriella e Iván Cepeda, que se quedó con el 40,92% del electorado con 9.656.799 votos. La candidata Paloma Valencia quedó en el tercer puesto con el 6,92%.

Estos fueron los resultados finales en lo que fue la primera vuelta a la Presidencia en Colombia. Foto: Tomada de Registraduría.

La Constitución contempla casos extraordinarios en los que el candidato elegido para la segunda vuelta no pueda estar en la elección. En la eventualidad de muerte o incapacidad física, su partido o movimiento podrá inscribir a una nueva persona para los comicios.

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“Si no lo hace o si la falta obedece a otra causa, lo reemplazará quien hubiese obtenido la tercera votación; y así en forma sucesiva y en orden descendente. Si la falta se produjese con antelación menor a dos semanas de la segunda vuelta, esta se aplazará por quince días”, agregó la Constitución.

El censo electoral de Colombia indica que 41.421.973 están habilitados para votar. Según la Registraduría, de ese número, 21.298.492 son mujeres y 20.123.481 son hombres.