Así votó Colombia y este es el mapa de la primera vuelta: las sorpresas y fortines políticos que dejan las elecciones

Finalizó el preconteo de las elecciones presidenciales con una de las sorpresas electorales más grandes de las últimas décadas en Colombia. Aunque todo apuntaba a que Iván Cepeda arrasaría en primera vuelta, el candidato Abelardo de La Espriella terminó imponiéndose en estos primeros comicios para determinar quién llegará a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto.

Y la sorpresa también se trasladó a algunas regiones, donde Cepeda, candidato del petrismo se creía que tendría una votación más relevante. Uno de esos departamentos es Caquetá, donde Abelardo se llevó más del 47 % de los votos.

Otra de las sorpresas fue Bogotá. En la capital del país, Cepeda ganó, pero por un margen mucho menor del esperado. Cepeda obtuvo el 41 % de los votos y De La Espriella se acercó al 37,5 %.

Donde sí no hubo sorpresa fue en los departamentos de la Costa Caribe (Atlántico, Bolívar, Cesar, Magdalena, La Guajira y Córdoba), que se inclinaron por Iván Cepeda. Incluso Barranquilla, que se creía fortín político de Abelardo, votó mayoritariamente por el candidato del oficialismo.

La tendencia de Cepeda también se mantuvo en Chocó con más del 75 %; Valle del Cauca con 53 %; Cauca y Nariño, ambos con 68 %; en Putumayo obtuvo el 71 %. Asimismo, en Amazonas obtuvo el 54 %; lo mismo ocurrió en Vaupés con un 75 %; Guanía, 56 %; y Vichada con un 45 %.

Por su parte, Abelardo De La Espriella conquistó los departamentos del centro del país y la zona Andina. En Antioquia, el candidato obtuvo más de 1.715.307, que le representaron el 54 por ciento de los comicios.

Noticia en desarrollo...