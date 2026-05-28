Las autoridades confirmaron la identidad de la mujer hallada sin vida dentro de un costal en el norte de Cali, en un caso que causa indignación y rechazo de la ciudadanía. Se trata de Marcela Gómez Sepúlveda, de 26 años, quien fue reportada como desaparecida desde el pasado 21 de mayo.

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El cuerpo fue encontrado en la mañana del lunes 25 de mayo sobre la calle 70, entre carreras 1J y 1H, frente a la estación del MÍO de La Rivera. De acuerdo con la información preliminar, operarios de aseo alertaron a las autoridades tras detectar un costal abandonado en el separador vial, envuelto además en plástico negro y cartón.

Según las investigaciones iniciales, la joven había salido de su vivienda ubicada en el barrio Los Álamos alrededor de las 10:58 de la noche del 21 de mayo; desde ese momento sus familiares perdieron contacto con ella.

Versiones recopiladas por las autoridades indican que algunos habitantes del sector habrían observado a dos hombres dejando el costal en el lugar durante la noche anterior al hallazgo. Posteriormente, los sujetos escaparon en un vehículo particular.

El cuerpo fue encontrado el pasado lunes frente a la estación del MIO de La Rivera. La víctima fue identificada como Marcela Gómez Sepúlveda, de 26 años. Foto: Redes sociales

Tras el reporte, unidades judiciales y de criminalística llegaron hasta la zona para adelantar la inspección técnica del cadáver y comenzar las labores investigativas que permitan esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento no se han confirmado capturas ni se conocen los móviles del crimen. Los organismos judiciales continúan recopilando pruebas y revisando material de cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

Luego de que Medicina Legal confirmara la identidad de la víctima, la Personería Distrital de Santiago de Cali emitió un pronunciamiento rechazando el crimen.

“La Personería Distrital de Santiago de Cali expresa su más enérgico rechazo y profunda consternación por el asesinato de Marcela Gómez Sepúlveda, joven de 26 años que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 21 de mayo”, indicó la entidad.

Asimismo, el organismo manifestó su solidaridad con los familiares y amigos de la joven. “Lamentamos profundamente este hecho que enluta a una familia caleña y genera indignación en toda la comunidad”, señaló la Personería.

La entidad también pidió celeridad en las investigaciones para esclarecer el caso. “Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que adelanten con rigor y total transparencia las investigaciones necesarias que permitan identificar y judicializar a los responsables, garantizando verdad, justicia y reparación”, agregó.

Finalmente, la Personería aseguró que continuará vigilante para que el crimen no quede en la impunidad y reiteró que “la violencia contra las mujeres no puede ser normalizada ni tolerada”.