Caso de maltrato animal terminó en tragedia: adulto mayor mató a hombre que habría asesinado a su perro en Cali

Un hombre de 68 años fue capturado luego de dispararle a un joven que, según versiones preliminares, habría atacado brutalmente a su perro hasta causarle graves heridas.

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Los hechos ocurrieron en el sector del Jarillón de Desepaz, en el oriente de la ciudad. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, todo comenzó cuando un joven habría lanzado una piedra contra el animal mientras este pasaba por la zona. Tras la agresión, el perro reaccionó intentando defenderse, situación que habría enfurecido aún más al sujeto.

Según los reportes preliminares, el hombre posteriormente tomó una roca de gran tamaño y golpeó al perro, causándole heridas de gravedad. La escena fue presenciada por el propietario de la mascota, quien decidió confrontar al presunto agresor.

Una discusión que terminó en muerte

Testigos aseguraron que la discusión entre ambos comenzó a subir rápidamente de tono. Durante el altercado, el joven habría sacado un arma cortopunzante para intimidar al adulto mayor.

Tras ese momento, el hombre de la tercera edad se retiró del lugar. Sin embargo, minutos después regresó portando un arma de fuego, al parecer una escopeta. En medio de un nuevo enfrentamiento, disparó varias veces contra el joven señalado de haber atacado al perro.

Las heridas fueron tan graves que la víctima murió en el lugar de los hechos antes de recibir atención médica. El caso quedó registrado como un nuevo episodio de intolerancia que terminó cobrando una vida.

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Capturado en flagrancia

Uniformados de la Policía Metropolitana de Cali que realizaban controles en una zona cercana escucharon las detonaciones y acudieron rápidamente al sitio. Al llegar, encontraron al adulto mayor todavía con el arma de fuego en su poder, por lo que procedieron a capturarlo en flagrancia.

El hombre fue dejado a disposición de las autoridades judiciales, que ahora adelantan las investigaciones para esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, el caso ha generado un intenso debate en redes sociales por la crueldad del presunto ataque contra el animal y el desenlace fatal que tuvo la confrontación.