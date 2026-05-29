Se conocen detalles del hombre que fue asesinado de disparo en la cabeza al interior de un carro en Bogotá: tenía antecedentes

Un nuevo hecho de violencia se registró en la ciudad de Bogotá en horas de la tarde de este jueves, 28 de mayo, y dejó una persona muerta. En esta oportunidad, todo ocurrió en el barrio Santa Librada, localidad de Usme.

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En algunas imágenes que se conocieron a través de redes sociales, se observa el momento en el que algunos policías llegan a la zona y verifican que hay una persona gravemente herida al interior de un carro.

Ante esto, los uniformados lo sacaron del vehículo, lo subieron a una patrulla y lo trasladaron hasta un centro médico. Sin embargo, poco después se confirmó que la víctima había muerto.

De acuerdo con algunas informaciones, todo transcurría con normalidad en el sector, hasta que unos sicarios llegaron en una motocicleta, se acercaron al carro en el que estaba la víctima junto a otra persona y dispararon de manera indiscriminada, antes de huir del sitio.

Poco a poco, se han ido conociendo detalles sobre este caso, más precisamente de la víctima, quien tenía un disparo en la cabeza y esta herida fue la que le terminó quitando la vida.

Según el diario El Tiempo, el sujeto que murió estaría relacionado con la comercialización de predios ilegales en diferentes zonas, especialmente en Usme y Chinauta.

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Asimismo, se precisó que era comerciante de vehículos y motocicletas, pero lo que más llamó la atención es que contaba con antecedentes judiciales por los delitos de concierto para delinquir, extorsión, entre otros.

Por el momento, no se ha dado a conocer la identidad de la víctima, mientras que las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para esclarecer con exactitud lo que hay detrás de este violento crimen y dar con la captura de los responsables.

Las autoridades ya se encuentran investigando lo sucedido en esta zona de la capital del país. Foto: Getty Images

Este hecho se suma a otros actos violentos que han sacudido a la capital del país y que han generado temor en los bogotanos, quienes exigen mejores estrategias para enfrentar la criminalidad y la inseguridad que se vive.