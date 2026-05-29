La capital del país tendrá restricciones más tempranas de lo habitual por decisión de la Alcaldía, que busca reforzar la seguridad durante las elecciones presidenciales.

Fin de semana electoral: ¿habrá ciclovía en Bogotá este 31 de mayo por la primera vuelta presidencial?

La ley seca comenzará desde las 6 p. m. de este viernes

La Alcaldía Mayor de Bogotá decidió adelantar el inicio de la ley seca de cara a las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo.

Aunque a nivel nacional la restricción suele comenzar en la noche previa a la jornada electoral, la administración distrital determinó aplicarla desde las 6 p. m. de este viernes como medida preventiva para reforzar el orden público y la seguridad en la capital.

La decisión quedó establecida en el Decreto Distrital 191 de 2026, expedido por la Alcaldía de Bogotá, en el que se ordena la restricción para la venta y el consumo de bebidas embriagantes en establecimientos abiertos al público y espacios públicos de la ciudad.

Según explicó la administración distrital, la medida responde a recomendaciones de las autoridades de seguridad y busca reducir riesgos de alteraciones durante el fin de semana electoral.

De acuerdo con información publicada por la Alcaldía de Bogotá, la ley seca permanecerá vigente hasta el mediodía del lunes 1 de junio.

La administración señaló que el objetivo es garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de las votaciones.

De igual manera, se busca facilitar el trabajo de las autoridades encargadas de la vigilancia y el control en la ciudad.

La ley seca comenzará desde las 6 p. m. del viernes 29 de mayo y se extenderá hasta el mediodía del lunes 1 de junio, por razones de orden público durante las elecciones presidenciales. Foto: Foto: X @Asobares

El Distrito justificó la medida por razones de seguridad y control del orden público en la ciudad

La Secretaría Distrital de Seguridad indicó que el adelanto de la restricción fue adoptado tras evaluaciones técnicas sobre el comportamiento del orden público en jornadas anteriores.

A esto se suma el incremento de actividades masivas durante los fines de semana.

Según el Distrito, la medida busca prevenir hechos de violencia, riñas y situaciones que puedan afectar la movilidad o la seguridad de los ciudadanos durante el proceso electoral.

Además de la ley seca, el Distrito anunció el despliegue de operativos especiales en diferentes localidades de la capital.

La administración confirmó la instalación de Puestos de Mando Unificado y el refuerzo de la presencia de la Policía Metropolitana en zonas estratégicas y puestos de votación.

La Alcaldía también recordó que durante la jornada electoral se mantendrán vigentes las restricciones contempladas en el Código Electoral y en los decretos expedidos por el Gobierno nacional.

Entre ellas están las limitaciones al porte de armas y las medidas de control relacionadas con propaganda política y reuniones públicas cerca de los puestos de votación.

Las autoridades insistieron en que el incumplimiento de la ley seca puede generar sanciones económicas y medidas correctivas por parte de la Policía.

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Asimismo, hicieron un llamado a los ciudadanos para que participen de la jornada democrática respetando las disposiciones establecidas para garantizar un proceso electoral seguro y tranquilo.