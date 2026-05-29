Mientras varias regiones enfrentarán lluvias intensas y posibles tormentas eléctricas, en zonas del Caribe y Amazonas seguirán las altas temperaturas y la sensación de calor extremo.

Ideam reportó que llegará a Colombia una masa de polvo del Sahara: zonas exactas donde comenzaría la incidencia

Ideam advierte lluvias intensas en varias regiones y calor extremo en el Caribe

La jornada climática en Colombia estará marcada por cielos entre parcial y mayormente nublados, con lluvias de moderadas a fuertes en distintas regiones del país.

De acuerdo con el más reciente pronóstico meteorológico, las precipitaciones tendrán mayor intensidad en sectores del Pacífico, el Caribe, la región Andina, la Orinoquía y parte de la Amazonía.

En la región Caribe se esperan lluvias, especialmente en zonas del sur y oriente de Córdoba, el sur de Sucre, sectores de Bolívar, Cesar y el nororiente del Magdalena.

Mientras tanto, el borde costero del Caribe oriental y gran parte de La Guajira mantendrán condiciones más secas durante el día.

Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se pronostican lluvias moderadas y fuertes durante la tarde y la noche.

La región Pacífica tendrá una de las jornadas más lluviosas del país.

Se prevén precipitaciones de moderadas a fuertes en gran parte de Chocó, así como en sectores costeros y centrales de Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

Además, en la plataforma marítima del Pacífico centro y norte podrían registrarse tormentas eléctricas asociadas a las lluvias.

En la región Andina, la mañana será relativamente seca en varios departamentos, pero durante la tarde y la noche aumentará la nubosidad con lluvias en Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia, Santander, Norte de Santander y Cundinamarca.

Por el contrario, el centro de Huila, Tolima y Boyacá mantendrá tiempo seco y cielos parcialmente nublados.

La Orinoquía también registrará lluvias importantes en sectores de Arauca, Casanare, Meta y Vichada, especialmente durante la noche y la madrugada.

En la Amazonía, las precipitaciones se concentrarán sobre Guainía, Vaupés, el oriente de Caquetá y algunas zonas de Amazonas.

El informe meteorológico también advierte sobre altas temperaturas y elevada humedad atmosférica en gran parte del Caribe colombiano y zonas del sur de Amazonas.

Otro de los fenómenos bajo monitoreo es el tránsito del polvo del Sahara sobre el Caribe y el archipiélago de San Andrés.

Según los modelos atmosféricos internacionales, la nube de material particulado continuará sobre el área insular hasta el viernes y luego avanzará hacia las Antillas Mayores durante la madrugada del sábado 30 de mayo.

En cuanto a las condiciones sinópticas, las autoridades mantienen seguimiento sobre las ondas tropicales número 6 y 7 en el Atlántico.

Cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias ligeras a moderadas en varias ciudades de la costa, acompañadas de ola de calor Foto: istock

Así estará el clima en las ciudades principales de Colombia

Barranquilla tendrá una jornada con nubosidad variable y posibilidad de lloviznas durante la tarde, mientras la temperatura máxima alcanzará los 33 grados Celsius.

En Cartagena se espera cielo parcialmente nublado y lluvias ligeras a moderadas durante la noche, con temperaturas cercanas a los 34 grados.

Bucaramanga continuará con abundante nubosidad y lluvias intermitentes de moderada a fuerte intensidad, especialmente en horas de la tarde y la noche. La temperatura máxima prevista es de 28 grados.

Para Medellín, el pronóstico indica una mañana mayormente seca con cielo parcialmente nublado. Sin embargo, en la tarde y noche podrían presentarse lluvias ligeras y moderadas.

La máxima será de 30 grados.

Tunja tendrá tiempo seco durante gran parte de la mañana, aunque en la tarde aumentará la probabilidad de lluvias ligeras a moderadas.

Clima en Colombia: Ideam confirmó las zonas donde más lloverá esta semana

La temperatura no superará los 18 grados.

En Cali se prevé una mañana relativamente seca, pero durante la tarde y la noche podrían registrarse lluvias de variada intensidad.

La temperatura máxima será de 31 grados.

Popayán amanecerá con condiciones nubladas y se esperan precipitaciones ligeras a moderadas hacia la tarde y la noche, con una temperatura máxima de 26 grados Celsius.

Bogotá tendrá una mañana con cielo parcialmente nublado y condiciones mayormente secas,.

Para la tarde se espera un aumento de la nubosidad y lluvias sectorizadas, especialmente en localidades del noroccidente de la capital como Usaquén, Suba, Barrios Unidos, Engativá, Fontibón, Kennedy y Bosa.

La temperatura máxima prevista será de 20 grados Celsius.

Durante la noche, cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco, aunque no se descartan lluvias ligeras.