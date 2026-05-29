Barranquilla apuesta por la inversión social: Char destaca cómo recupera la dignidad de las comunidades

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub, sostuvo que la principal apuesta de inversión pública en la ciudad está enfocada en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de programas de alimentación, educación, salud, vivienda, inclusión y movilidad.

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De acuerdo con el mandatario de los barranquilleros, lo que están buscando es poder cerrar esa brecha social que hoy golpea a todo el territorio nacional colombiano.

“En Barranquilla continuamos cerrando brechas y construyendo tejido social desde los barrios, con una apuesta clara: que cada familia tenga acceso a alimentos de calidad, vivienda digna, la inclusión de las personas con discapacidad y sus cuidadores, y una oferta institucional cercana, oportuna y pensada para el bienestar de todos los barranquilleros. Aquí trabajamos por la primera infancia, nuestros estudiantes, las mujeres, la tercera edad, las personas con discapacidad y sus cuidadores, porque en una ciudad que está a otro nivel como Barranquilla, nadie se puede quedar atrás”, afirmó Char.

Char en la entrega de subsidios de vivienda en Barranquilla. Foto: Suministrado a SEMANA.

Char destacó que la seguridad alimentaria en la ciudad ha sido clave para el avance de los niños y jóvenes en medio de sus procesos de formación académica. En 2026, la Alcaldía aumentó la cobertura y financiación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), pasando de más de 123.000 beneficiarios a más de 130.700 estudiantes.

Desde el Distrito dieron a conocer que están financiando cerca del 80 % del programa, mientras que el aporte nacional se redujo del 28,30 % al 24,21 %, una disminución de 4,09 puntos porcentuales.

“Tenemos distintas estrategias que contribuyen a la seguridad alimentaria. Llegamos a las casas de las familias que lo necesitan, garantizamos comida saludable en los colegios y entregamos mercados nutricionales a la primera infancia. Estamos avanzando en el camino correcto para que los barranquilleros tengan seguridad alimentaria”, señaló el alcalde.

En medio de la seguridad alimentaria, entregan 5.000 mercados en sectores vulnerables como La Luz, La Playa, Villa Nueva, Rebolo, Carrizal, El Bosque, El Ferry, Las Gardenias, La Sierrita y Santo Domingo, entre otros.

Son más de 30.000 niños vinculados a programas de primera infancia, la entrega de paquetes alimentarios para madres gestantes y lactantes, más de 40 comedores comunitarios que atienden a 10.000 personas cada sábado y la implementación de parques productivos y huertas urbanas para fomentar el autoconsumo.

Becas, bilingüismo y tecnología

La Alcaldía resaltó que Barranquilla se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en educación pública. La ciudad cuenta con la mayor cantidad de colegios oficiales clasificados en categoría A+ y mantiene una de las tasas más altas de tránsito a la educación superior.

Entre las principales apuestas figura el programa ‘IUB al Barrio’, que acerca la educación universitaria gratuita a 4.574 jóvenes a través de 16 sedes ubicadas en colegios públicos.

Visitar la Luna del Río es un nuevo plan que se suma a las cosas por hacer en la ciudad mientras invita a los ciudadanos a ver a Barranquilla desde el río, ofreciendo una vista panorámica que permite redescubrir la geografía, el patrimonio urbano y cultural. Foto: Foto: tomada de la cuenta de X de Alejandro Char

Además, más de 20.000 estudiantes de educación media participan en programas de doble titulación que les permiten graduarse como técnicos laborales, mientras que 150 jóvenes se benefician de ‘La Beca de tu Vida’, iniciativa que financia carreras profesionales con una inversión cercana a los $30.000 millones.

Otro de los pilares destacados por la Alcaldía es el modelo de salud pública, compuesto por 28 PASO y 12 Camino distribuidos estratégicamente en la ciudad.

Según el Distrito, más de 640.000 usuarios del régimen subsidiado acceden a servicios médicos en tiempos promedio de entre cinco y diez minutos desde sus hogares.

La red incluye dos centros de alta complejidad: el Camino Adelita de Char y el Camino Nuevo Barranquilla, este último modernizado en 2025 y con capacidad para atender a más de 300.000 personas.

Las instalaciones cuentan con unidades de cuidados intensivos para adultos, neonatos y pacientes pediátricos, además de servicios especializados y tecnología de última generación.

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Transporte gratuito para personas con discapacidad

Dentro de la estrategia de inclusión social, la Alcaldía anunció que más de 3.000 personas con discapacidad y sus cuidadores accederán gratuitamente al sistema de transporte público Transmetro y SIBUS.

Buses eléctricos en Barranquilla. Foto: Redes sociales Alejandro Char.

La inversión supera los $2.800 millones y convierte a Barranquilla en la única ciudad del país que asume el 100 % del valor de los pasajes para personas con alta dependencia de cuidado y quienes los acompañan.

“Es dignidad para nuestra gente, esto es orgullo, es para la gente que más lo necesita y su cuidador, para que tengan esta posibilidad de llegar al médico, a la terapia, al colegio, a la universidad. Y no solamente nos hemos quedado en eso; todos los cuidadores, más de 1.500, están en procesos de emprendimiento con nosotros, con lo que necesitan para salir adelante económicamente”, manifestó Char.