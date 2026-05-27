Este es el vehículo que usó el ELN para lanzar explosivos contra el Ejército en La Guajira

La guerrilla del ELN sigue causando horror en las regiones de Colombia. En Riohacha, departamento de La Guajira, el Ejército Nacional logró ubicar el vehículo que usaron los terroristas para perpetrar el ataque contra el Batallón de Infantería Mecanizado n.° 6 Cartagena.
En ese hecho, 12 soldados terminaron heridos, por lo que los trasladaron a centros asistenciales cercanos. De acuerdo con la institución militar, los guerrilleros transportaron y lanzaron los explosivos desde esta camioneta marca Ford.
Y es que en varios videos que se conocieron por medio de las redes sociales, se logra ver la magnitud de los daños causados en esta unidad militar a pocos días de las elecciones presidenciales, lo que enciende las alarmas en todo el Caribe colombiano.
#Guajira #Violencia Alerta en La Guajira: Ataque con explosivos al Batallón en Riohacha está madrugada. Este hecho se suma a la ofensiva contra la fuerza pública a pocos días de las elecciones. El "Plan Democracia" enfrenta su prueba más difícil en medio de un panorama de… pic.twitter.com/0fCMJv17wn— Steph Bates Prensa (@StephBatesPress) May 27, 2026
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella se pronunció tras este atentado por medio de su cuenta en la red social X, rechazando lo sucedido.
“Mientras Petro, el supuesto ‘comandante en jefe’, dedica sus días a violar la ley haciendo política a favor de Cepeda, los héroes de nuestras Fuerzas Armadas siguen pagando las consecuencias de la alianza entre el presidente, el senador y el terrorismo”, dijo.
Mientras Petro, el supuesto “comandante en jefe”, dedica sus días a violar la ley haciendo política a favor de Cepeda, los héroes de nuestras Fuerzas Armadas siguen pagando las consecuencias de la alianza entre el presidente, el senador y el terrorismo.— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) May 27, 2026
Mi solidaridad con las… https://t.co/bpdmTYuerK
De igual manera, envió un mensaje de fortaleza a las tropas del Ejército Nacional que están combatiendo a los ilegales en las diferentes regiones del país.
“Mi solidaridad con las víctimas del cobarde atentado contra el Ejército en Riohacha. ¡Fortaleza, tropas! La lealtad del pueblo colombiano está con ustedes y en mi gobierno los bandidos no tendrán respiro para perpetrar este tipo de ataques. Terminarán encerrados en cárceles reales o dados de baja, esa es mi promesa”, agregó.
Finalmente, indicó que “la paz real se construye con justicia, autoridad y sometiendo a los bandidos. Eso que llaman paz total es complicidad con los peores criminales”.
En La Guajira, las autoridades se encuentran en máxima alerta por lo que se pueda llegar a registrar en materia de orden público.