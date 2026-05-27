Este es el vehículo que usó el ELN para lanzar explosivos contra el Ejército en La Guajira

La guerrilla del ELN sigue causando horror en las regiones de Colombia. En Riohacha, departamento de La Guajira, el Ejército Nacional logró ubicar el vehículo que usaron los terroristas para perpetrar el ataque contra el Batallón de Infantería Mecanizado n.° 6 Cartagena.

“Una acción cobarde”: minDefensa condenó atentado contra batallón del Ejército en La Guajira; 12 militares resultaron heridos

En ese hecho, 12 soldados terminaron heridos, por lo que los trasladaron a centros asistenciales cercanos. De acuerdo con la institución militar, los guerrilleros transportaron y lanzaron los explosivos desde esta camioneta marca Ford.

Y es que en varios videos que se conocieron por medio de las redes sociales, se logra ver la magnitud de los daños causados en esta unidad militar a pocos días de las elecciones presidenciales, lo que enciende las alarmas en todo el Caribe colombiano.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella se pronunció tras este atentado por medio de su cuenta en la red social X, rechazando lo sucedido.

“Mientras Petro, el supuesto ‘comandante en jefe’, dedica sus días a violar la ley haciendo política a favor de Cepeda, los héroes de nuestras Fuerzas Armadas siguen pagando las consecuencias de la alianza entre el presidente, el senador y el terrorismo”, dijo.

De igual manera, envió un mensaje de fortaleza a las tropas del Ejército Nacional que están combatiendo a los ilegales en las diferentes regiones del país.

“Mi solidaridad con las víctimas del cobarde atentado contra el Ejército en Riohacha. ¡Fortaleza, tropas! La lealtad del pueblo colombiano está con ustedes y en mi gobierno los bandidos no tendrán respiro para perpetrar este tipo de ataques. Terminarán encerrados en cárceles reales o dados de baja, esa es mi promesa”, agregó.

ELN ataca con explosivos batallón del Ejército en La Guajira: 12 soldados gravemente heridos

Finalmente, indicó que “la paz real se construye con justicia, autoridad y sometiendo a los bandidos. Eso que llaman paz total es complicidad con los peores criminales”.

En La Guajira, las autoridades se encuentran en máxima alerta por lo que se pueda llegar a registrar en materia de orden público.