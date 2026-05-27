Colegios cercanos al batallón atacado por el ELN con explosivos en La Guajira suspenden clases

Varios colegios que se encuentran muy cerca del Batallón de Infantería Mecanizado n.° 6 Cartagena, en Riohacha, que fue atacado con explosivos por el ELN y que dejó 12 soldados heridos, suspendieron clases por estrictas razones de seguridad.

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Por su parte, la Universidad de La Guajira anunció clases de manera remota, mientras que sus actividades administrativas se encuentran suspendidas por la grave crisis de seguridad que hoy se registra en esta sección de Colombia.

Desde la Gobernación de La Guajira emitieron un comunicado en el que rechazaron este tipo de prácticas por parte de esta guerrilla.

“El hecho ocurrió a cinco minutos del casco urbano de Riohacha, cerca de la Universidad de La Guajira, instituciones educativas y sectores residenciales, poniendo en riesgo a la población civil. La Gobernación de La Guajira rechaza de manera contundente el ataque con drones contra el Batallón de Infantería Mecanizado Cartagena, ocurrido en la madrugada de este miércoles en Riohacha”, señalaron.

Al mismo tiempo, indicaron: “Este hecho reviste la mayor gravedad. Ocurrió a cinco minutos del casco urbano, diagonal a la Universidad de La Guajira y cerca del colegio Gimnasio Cerromar y sectores residenciales, poniendo en riesgo la integridad y tranquilidad de la población civil”.

En medio de esta escalada de violencia, la Gobernación de La Guajira hizo un llamado al Gobierno nacional para que actúe frente a este tipo de casos que colocan en jaque la seguridad de la población civil.

“Hacemos un llamado urgente al Gobierno nacional para fortalecer las acciones de inteligencia militar y seguridad en el departamento, ante el aumento de hechos que generan temor y alteran el orden público en La Guajira. Ante esta situación, se convocará un consejo extraordinario de seguridad para evaluar medidas inmediatas junto a las autoridades competentes”, precisaron.

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Desde el Ejército Nacional dieron a conocer que han intensificado las operaciones con el fin de hacerles frente a estas acciones terroristas.