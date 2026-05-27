Colegios cercanos al batallón atacado por el ELN con explosivos en La Guajira suspenden clases

Varios colegios que se encuentran muy cerca del Batallón de Infantería Mecanizado n.° 6 Cartagena, en Riohacha, que fue atacado con explosivos por el ELN y que dejó 12 soldados heridos, suspendieron clases por estrictas razones de seguridad.
Por su parte, la Universidad de La Guajira anunció clases de manera remota, mientras que sus actividades administrativas se encuentran suspendidas por la grave crisis de seguridad que hoy se registra en esta sección de Colombia.
🚨 Atentado terrorista en Riohacha, La Guajira.— Roberto Ortiz (@robertoortizu) May 27, 2026
Esta madrugada, mientras nuestros soldados dormían, terroristas del ELN atacaron con cilindros bomba el Batallón en Riohacha.
Hasta ahora se reportan 12 soldados heridos de gravedad. Los ataques estarían extendiéndose a otros… pic.twitter.com/zAKZpBMaDF
Desde la Gobernación de La Guajira emitieron un comunicado en el que rechazaron este tipo de prácticas por parte de esta guerrilla.
“El hecho ocurrió a cinco minutos del casco urbano de Riohacha, cerca de la Universidad de La Guajira, instituciones educativas y sectores residenciales, poniendo en riesgo a la población civil. La Gobernación de La Guajira rechaza de manera contundente el ataque con drones contra el Batallón de Infantería Mecanizado Cartagena, ocurrido en la madrugada de este miércoles en Riohacha”, señalaron.
Al mismo tiempo, indicaron: “Este hecho reviste la mayor gravedad. Ocurrió a cinco minutos del casco urbano, diagonal a la Universidad de La Guajira y cerca del colegio Gimnasio Cerromar y sectores residenciales, poniendo en riesgo la integridad y tranquilidad de la población civil”.
Atención... Colombia... Elecciones... Atentado del Eln...— FRANCISCO RODRÍGUEZ GARCÍA (@PachoRodriG) May 27, 2026
Doce militares resultaron heridos por un atentado contra el Batallón Cartagena en Riohacha, capital de La Guajira en el Caribe Colombiano, que las autoridades atribuyen al Eln, justo a cuatro días de las elecciones… pic.twitter.com/60walhNfgs
En medio de esta escalada de violencia, la Gobernación de La Guajira hizo un llamado al Gobierno nacional para que actúe frente a este tipo de casos que colocan en jaque la seguridad de la población civil.
“Hacemos un llamado urgente al Gobierno nacional para fortalecer las acciones de inteligencia militar y seguridad en el departamento, ante el aumento de hechos que generan temor y alteran el orden público en La Guajira. Ante esta situación, se convocará un consejo extraordinario de seguridad para evaluar medidas inmediatas junto a las autoridades competentes”, precisaron.
Desde el Ejército Nacional dieron a conocer que han intensificado las operaciones con el fin de hacerles frente a estas acciones terroristas.