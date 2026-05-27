“Lo que están construyendo es un muro de Berlín social en la ciudad de Bogotá”: Petro vuelve a arremeter contra el metro de la capital del país

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a lanzar fuertes cuestionamientos contra la primera línea del metro de Bogotá y aseguró que el proyecto elevado terminará convirtiéndose en “un muro de Berlín social” para la capital del país.

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Durante una intervención pública, el mandatario insistió en que la obra debió mantenerse bajo el modelo subterráneo que impulsó cuando fue alcalde de Bogotá. Petro afirmó que el viaducto que actualmente se construye generará una división urbana y social en distintos sectores de la ciudad.

“Lo que están construyendo es un muro de Berlín social en la ciudad de Bogotá”, dijo el jefe de Estado al referirse al trazado elevado de la obra.

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Gustavo Petro Foto: Presidencia

Las declaraciones reabren un debate que ha marcado la discusión política y técnica alrededor del metro capitalino durante los últimos años. Desde que dejó la Alcaldía, Petro ha defendido la idea de un sistema subterráneo, argumentando que tendría menores impactos urbanísticos y mejoraría la movilidad de forma más eficiente.

El mandatario considera que el viaducto afectará el espacio público y cambiará negativamente el entorno de las zonas por donde pasará la línea férrea. Además, ha señalado en distintas ocasiones que el modelo elevado podría profundizar problemas de segregación urbana y deteriorar corredores estratégicos de Bogotá.

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Trenes del metro de Bogotá en fabricación: el sistema contará con vehículos de pasajeros y unidades auxiliares para mantenimiento y operación de la línea. Foto: Instagram @ alcaldiabogota

La postura del presidente contrasta con la posición del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y de la Empresa Metro, que han defendido la continuidad de las obras y destacan el avance del proyecto. Según los reportes más recientes, la primera línea ya supera el 77,53 % de ejecución y actualmente se adelantan pruebas técnicas sobre varios tramos del viaducto.

De hecho, en los últimos días se realizaron pruebas de movilidad con uno de los trenes utilizando energía propia sobre el tramo construido en la localidad de Bosa, un paso clave dentro de la fase de verificación operacional del sistema.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, y el presidente Gustavo Petro. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Presidencia

El metro de Bogotá, cuya construcción comenzó oficialmente en 2020, tendrá cerca de 24 kilómetros de extensión y 16 estaciones. La obra ha estado rodeada de controversias desde hace más de una década, especialmente por la discusión entre construir un sistema elevado o subterráneo.