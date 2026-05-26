‘Imágenes en ascenso’: el plan gratuito para recorrer el mirador de la torre norte de la Catedral Primada este 28 de mayo

El centro histórico de Bogotá se prepara para una de las experiencias patrimoniales más exclusivas desde las alturas.

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Este jueves 28 de mayo de 2026, los ciudadanos podrán participar en una jornada denominada ‘Imágenes en ascenso’, un recorrido guiado por el interior de la torre norte de la Catedral Primada de Colombia, la emblemática estructura neoclásica situada en la Plaza de Bolívar.

La oportunidad de subir a sus campanarios sigue siendo una excepción dentro de las dinámicas habituales de los templos de la ciudad. La actividad se realiza de manera gratuita con inscripción previa y los cupos disponibles son limitados.

En la Catedral Primada, la devoción se entrelaza con el arte sacro. Foto: Stefanía Álvarez - IDT

Esta iniciativa forma parte de las estrategias de divulgación y apropiación social del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá, que busca poner en valor y resignificar espacios simbólicos clave en el corazón de la capital.

Una exposición histórica en el corazón del campanario

El itinerario de la visita propone una inmersión en la memoria arquitectónica y republicana del país. El recorrido incluye el acceso directo a una exposición de imágenes entre las que se encuentran, fotografías, dibujos, pinturas, y grabados que ayudan a poder tener un panorama de las transformaciones de carácter arquitectónico, urbano y espiritual que ha tenido el recinto.

La experiencia culmina en el campanario histórico, desde donde es posible contemplar una panorámica poco habitual y aérea del sector de La Candelaria y el trazado urbano circundante.

Requisitos estrictos de seguridad y restricciones de acceso

Dadas las complejidades físicas y estructurales de un edificio que data de la época republicana, la organización del evento estableció pautas estrictas de control y de autocuidado para todos los asistentes admitidos:

Infraestructura reducida: El ascenso se realiza mediante escaleras notablemente estrechas y pasajes muy angostos que exigen un esfuerzo físico moderado.

El ascenso se realiza mediante escaleras notablemente estrechas y pasajes muy angostos que exigen un esfuerzo físico moderado. Condiciones de salud restringidas: El circuito no se recomienda para ciudadanos con movilidad reducida, afecciones cardíacas previas, dificultades de tipo respiratorio crónico o condiciones de salud que puedan verse comprometidas durante la subida.

El circuito para ciudadanos con movilidad reducida, afecciones cardíacas previas, dificultades de tipo respiratorio crónico o condiciones de salud que puedan verse comprometidas durante la subida. Políticas de ingreso: El acceso se restringe únicamente al titular inscrito en las plataformas del Distrito. No se contempla el ingreso de acompañantes sin registro ni se realizarán traslados o cesiones de cupos bajo ninguna circunstancia.

Recorrido por la torre norte de la Catedral Primada. Foto: Instituto Distrital de Patrimonio Cultural API

Según lo que se ha dispuesto el recorrido se haría en dos grupos uno que inicia a la 1:00 p.m. y el segundo a las 2:30 p.m.

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Link de inscripción

Para inscribirse en la actividad se debe hacer a través del siguiente link.

El punto de encuentro es en la entrada principal de la Catedral Primada, desde allí se empezará a realizar el recorrido.