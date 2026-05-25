Cine gratis este sábado 30 de mayo: conozca las películas y horarios de la Cinemateca al Parque

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) anunció oficialmente el inicio de la temporada 2026 de Cinemateca al Parque, una de las iniciativas culturales de exhibición cinematográfica al aire libre más importantes de la capital.

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El evento de apertura se llevará a cabo este sábado 30 de mayo en la Plazoleta City U, ubicada en la Calle 19 #2A -10, en el centro de Bogotá. La jornada, que es de entrada libre, se desarrollará entre las 11:00 a. m. y las 7:00 p. m., ofreciendo una agenda que combina producciones locales, cine nacional y reconocidos títulos internacionales.

De acuerdo con el comunicado emitido por Idartes, este programa se consolida como un “evento anual que convoca a la ciudadanía bogotana a reunirse en familia para ver cine al aire libre”. La entidad distrital señaló que el propósito fundamental es descentralizar la oferta audiovisual de la Cinemateca de Bogotá, promoviendo la apropiación del espacio público a través del encuentro comunitario en torno a las artes escénicas y audiovisuales.

La jornada de apertura contará con la infraestructura de la denominada Pantalla Capital, el soporte principal para las proyecciones al aire libre. La agenda iniciará formalmente con el segmento de ‘Videoteca local’, una franja dedicada exclusivamente a visibilizar narrativas inspiradas en el contexto urbano de la capital colombiana.

El evento de apertura se llevará a cabo este sábado 30 de mayo en la Plazoleta City U, ubicada en la Calle 19 #2A -10, en el centro de Bogotá. Foto: Cortesía Pei

La primera pieza en proyectarse será el cortometraje animado El color de los recuerdos (2025), dirigido por Juan Pedraza y Sofía Díaz. Seguido a este espacio, la programación dará paso a la escena internacional con la proyección de Zootopia 2 (2025), la más reciente comedia animada de Walt Disney Animation Studios dirigida por Jared Bush y Byron Howard, cuya producción involucró a los equipos de animación responsables de éxitos globales previos como Encanto y Moana.

Posteriormente, el evento dará espacio a la muestra Sinfonías de Bacatá, una iniciativa promovida por la Cinemateca de Bogotá que compila cortometrajes de directores locales destinados a documentar la vida de barrio y la memoria histórica de las 20 localidades de la ciudad. En esta edición se exhibirán los cortometrajes Huellas de La Candelaria (2023), de Julián Andrés Gómez, y Olaya (2023), de Sebastián Múnera, ambas obras galardonadas en la convocatoria homónima del distrito.

La tarde continuará con la Franja Cine del Mundo, destinada en esta ocasión al cineasta japonés Hayao Miyazaki, cofundador de Studio Ghibli. Los asistentes podrán presenciar la película animada El increíble castillo vagabundo (2004), considerada un referente técnico e histórico de la animación contemporánea.

Hayao Miyazaki (Photo by Fabrice Dall'Anese/Corbis via Getty Images) Foto: Corbis via Getty Images

Dando paso a la ‘Franja Clásicos’, se transmitirá el largometraje francés El odio (La Haine, 1995), escrito y dirigido por Mathieu Kassovitz. Protagonizada por Vincent Cassel, Hubert Koundé y Saïd Taghmaoui, la cinta aborda de manera crítica las dinámicas de exclusión social y tensión urbana vividas por tres jóvenes en los suburbios de París a mediados de la década de los noventa.

Por su parte, la memoria audiovisual del país tendrá su lugar en la franja ‘Colección Fílmica Nacional’ con el documental Favor correrse atrás (1974), dirigido por Lisandro Duque. La obra emplea el recurso del humor y la sátira para registrar las problemáticas del sistema de transporte público bogotano durante el siglo pasado.

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El cierre de la programación de Cinemateca al Parque estará dedicado al largometraje de ficción nacional El otro hijo (2023), escrito y dirigido por el cineasta Juan Sebastián Quebrada. La producción aborda de forma reflexiva las complejidades del duelo familiar, la pérdida de un ser querido y el proceso subsecuente de reconstrucción emocional entre los jóvenes.

La película, que tuvo un destacado recorrido en festivales de cine nacionales e internacionales, concluye la jornada de exhibición buscando generar un espacio de diálogo y reflexión colectiva entre los asistentes. Idartes recuerda a la ciudadanía que el acceso a todas las actividades de la Plazoleta City U no requiere boletería previa, recomendando a los asistentes asistir con antelación y acatar las sugerencias de logística del personal del evento.