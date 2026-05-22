Tras una ausencia de siete años en el formato cinematográfico, la franquicia Star Wars vuelve a la gran pantalla con el estreno de The Mandalorian and Grogu. Dirigida por Jon Favreau, la producción traslada a los personajes Din Djarin y Grogu desde la plataforma de streaming Disney+ hacia los cines, marcando una transición en la estrategia de distribución de Lucasfilm.

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La serie original The Mandalorian se consolidó desde su debut como uno de los pilares del servicio Disney+, alcanzando su punto más alto de popularidad durante la segunda temporada. Tras una tercera entrega que generó opiniones divididas entre la audiencia y los críticos en cuanto a su desarrollo narrativo, la compañía optó por reconfigurar la planeación de una cuarta temporada para dar paso a un largometraje cinematográfico.

El filme, coescrito por Favreau, busca funcionar en un doble sentido: como una continuación coherente para los seguidores de la serie y, simultáneamente, como una aventura accesible para espectadores que no han visto las producciones previas en televisión.

La trama se sitúa inmediatamente después de los eventos de la tercera temporada de la serie, posterior a la derrota de Moff Gideon. En esta ocasión, la narrativa profundiza en la evolución de Grogu, quien asume un rol más activo y menos dependiente de la protección exclusiva de Din Djarin, mostrando avances en su entrenamiento tanto en las costumbres mandalorianas como en el manejo de la Fuerza.

De acuerdo con los reportes sobre el argumento, uno de los puntos clave del guion es la inclusión de Rotta, personaje presentado originalmente en la película y serie animada The Clone Wars.

En el clímax de la cinta, los protagonistas se ven envueltos en un enfrentamiento contra los denominados Hutt Twins, resolviéndose la situación mediante la intervención de la coronel Ward, una alta oficial de la Nueva República. Este cierre deja establecidas las bases para las próximas etapas cinematográficas de la franquicia.

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La producción ha despertado un debate moderado entre los analistas cinematográficos. Por un lado, se destaca la solvencia técnica de Jon Favreau en la dirección de escenas de acción a gran escala y la espectacularidad visual respaldada por el presupuesto de Disney. Por otro lado, sectores de la crítica especializada señalan que la película adolece de una estructura narrativa que recuerda a un episodio televisivo extendido, cuya duración supera las dos horas.

Asimismo, las primeras reseñas mencionan que la cinta prioriza la construcción de una aventura directa y enfocada en el entretenimiento familiar, relegando a un segundo plano la densidad del lore o mitología profunda de Star Wars.

Respecto al elenco, el largometraje cuenta con el regreso de Pedro Pascal en el rol principal y la participación por voz de Jeremy Allen White en un papel secundario.