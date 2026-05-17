En medio de una divertida entrevista liderada por el creador de contenido y storyteller bogotano Martin Londoño, conocido por sus videos cargados de humor, creatividad y narrativas cercanas, el famoso director de cine y guionista estadounidense Jon Favreau protagonizó un llamativo momento en el que exaltó la belleza de Colombia.

La escena se produjo gracias a una iniciativa de Londoño, quien lo animó a participar en un juego cuya dinámica consistía en identificar si la imagen que le mostraba — impresa en papel y a todo color — correspondía a una fotografía real o si, por el contrario, había sido creada mediante inteligencia artificial.

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El objetivo de esta actividad era brindarle a Favreau una primera aproximación al país, teniendo en cuenta que, antes de iniciar, manifestó que nunca había viajado a Colombia.

En este contexto, Londoño le mostró la primera imagen, que hacía referencia a Caño Cristales, a lo que Favreau respondió: “Creo que intentas engañarme, porque parece hecha por IA, pero voy a decir... creo que es real”.

Aunque se mostró impresionado con los colores de este emblemático río, el director acertó con su respuesta. “Es hermoso”, añadió.

Posteriormente, el creador de contenido le mostró el Valle del Cocora, del departamento del Quindío, resaltando la palma de cera, a lo que Favreau reaccionó calificándolo como producto de la IA. Por eso, no ocultó su sorpresa cuando se enteró que era real.

La tercera imagen correspondía al Volcán Nevado del Ruiz, la cual Favreau también consideró que era real. Finalmente, el influencer le presentó el Cañón del Río Güejar, un lugar que causó gran impresión en el director, al punto de que se atrevió a afirmar que igualmente podría tratarse de una locación real.

comentó Jon Favreau al finalizar el juego. Enseguida, Martín Londoño aprovechó el evidente asombro del director ante los atractivos de Colombia para plantearle la idea de realizar una serie o incluso una película de Star Wars en territorio nacional.

Ante esta propuesta, Favreau reconoció que deberían realizarse más producciones cinematográficas en Colombia, destacando que el país cuenta con escenarios deslumbrantes y de gran riqueza visual para el desarrollo de rodajes.

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Por eso, afirmó que sería “una gran idea” grabar Star Wars en el país: “Creo que a la gente le gusta ver el mundo real”, dijo.

Durante la conversación, el director, ampliamente conocido por su trabajo en la creación de The Mandalorian y por ser una de las figuras clave en el universo reciente de Star Wars, también habló de su más reciente producción The Mandalorian and Grogu, que se estrena en las salas de cine el próximo 22 de mayo.