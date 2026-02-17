Se estrena nuevo tráiler de ‘Star Wars: The Mandalorian and Grogu’; fans anhelan ver a Pedro Pascal

Los seguidores de la saga galáctica ya pueden dar un primer vistazo a la próxima gran aventura en la pantalla grande: se ha estrenado el nuevo tráiler de Star Wars: The Mandalorian and Grogu, la esperada película del universo Star Wars que llegará exclusivamente a los cines el 21 de mayo.

La historia se sitúa luego de la caída del Imperio, en un momento en el que distintos caudillos imperiales permanecen desperdigados por la galaxia.

De igual forma, la joven Nueva República trata de consolidar la paz y salvaguardar los ideales por los que luchó la Rebelión. Para ello, recurre al legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin, nuevamente encarnado por Pedro Pascal, acompañado de su inseparable aprendiz, Grogu.

El proyecto cuenta con la dirección de Jon Favreau y suma a su reparto nombres como Sigourney Weaver y Jeremy Allen White. En la producción participan el propio Favreau junto a Kathleen Kennedy, Dave Filoni e Ian Bryce, mientras que la banda sonora corre a cargo del oscarizado Ludwig Göransson.

Los fanáticos de esta saga no guardaron su emoción al conocer el nuevo tráiler y dejaron comentarios en las redes sociales, tanto mostrando expectativa, como diciendo que no quieren decepcionarse.

“No sentía tanto hype con una película de Star Wars desde hace mucho”; “No puedo esperar”; “¿Soy el único que piensa que han usado AI para algunas escenas? Sinceramente, pinta mucho mejor ahora”; “¡Sí! Están de vuelta y con Pedro. Este rol me hará enamorarme más de él y convertirme en una fan. Esto va a ser maravilloso”; “Bueno, lo único que me intrigó es que todavía parece floja. ¡Dios mío! No puedo creer que Star Wars vuelva a los cines así”; “Lo veré por Pedro, pero esto parece una mierda”; “No he podido dejar de pensar y ver el tráiler”, son algunos de los comentarios.

Lo que hace ocho años parecía una idea ambiciosa impulsada por George Lucas comienza a tomar forma concreta. El creador de la saga galáctica más influyente del cine, junto a su esposa Mellody Hobson, está detrás del Museo Lucas de Arte Narrativo, un espacio concebido para celebrar el poder de las historias visuales y su impacto cultural.

El recinto albergará cerca de 37.000 piezas distribuidas en cinco niveles, entre obras de arte, objetos originales de producciones cinematográficas y archivos que recorren la trayectoria creativa del director.

Los seguidores de sus películas encontrarán allí material inédito y elementos icónicos que formaron parte de sus rodajes más recordados.

Pero la propuesta va más allá de la exhibición tradicional. El museo dispondrá de amplias galerías, dos salas de proyección y áreas destinadas a la educación y la realización de eventos. También incluirá biblioteca, tienda y restaurante, convirtiéndose en un punto de encuentro para públicos de todas las edades.

El arte digital ocupará un lugar central en la experiencia. A través de recursos tecnológicos e instalaciones inmersivas, se mostrará cómo el arte narrativo (desde el cine hasta la ilustración) influye en la sociedad y contribuye a modelar ideas, valores y creencias en distintas culturas del mundo.