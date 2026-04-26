Esteban Andrada se pronuncia tras agredir al capitán del Huesca con un puñetazo: esto dijo

Real Zaragoza publicó un video en el que su portero, el argentino Esteban Andrada, se disculpa tras el brutal puñetazo que le propinó en la cara al capitán del Huesca, Jorge Pulido. Todo este domingo, 26 de abril, en juego válido por la fecha 37 de la segunda división española.

Andrada, en tono calmado, pidió perdón por su actuar y recalcó que en su carrera no había hecho algo así. Incluso, mencionó que solo había sido expulsado una vez, y fue por meter mano a una pelota fuera del área.

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Esteban Andrada: “Estoy muy arrepentido de lo sucedido”

“La verdad es que estoy muy arrepentido de lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la gente y nada más para un profesional como lo soy, así que estoy muy arrepentido. A lo largo de mi carrera he tenido una sola expulsión solamente; la he tocado fuera del área con la mano (…). Fue una situación límite, reaccioné de esa forma, pero estoy muy arrepentido”, arrancó afirmando Andrada.

Y añadió: “No lo volveré a hacer porque sé que soy una persona pública, un profesional de muchos años en mi carrera, y la verdad que también pedirle disculpas a Jorge Pulido porque somos colegas y, sinceramente, fue un acto mío que me desconecté en ese momento. Acá estoy para las consecuencias que me dé la liga o si quiere que le vaya a dar explicaciones, estoy disponible para ello”.

Declaraciones de Esteban Andrada pic.twitter.com/OYeQujPs2k — Real Zaragoza (@RealZaragoza) April 26, 2026

En video quedó registrada la acción de Esteban Andrada, en la que se salió de casillas y acabó golpeando a Jorge Pulido tras ver la tarjeta roja. El repudio en España hacia el jugador argentino se volvió generalizado.

Puñetazo de Esteban Andrada a Jorge Pulido tras ser expulsado en el Huesca - Real Zaragoza pic.twitter.com/vjNQcCfb0q — Lorenzo Gelardo (@LorenzoGelardo_) April 26, 2026

Real Zaragoza también se pronunció

Antes de las palabras del propio Andrada, Real Zaragoza emitió un comunicado oficial: “Hemos protagonizado unas imágenes impropias de este deporte y que nunca deberían haberse producido. Estos hechos no representan los valores del Real Zaragoza ni del zaragocismo, que a lo largo de su historia se ha caracterizado por la nobleza, el valor y el respeto al rival”.

Comunicado oficial | El Real Zaragoza condena los hechos acaecidos en los instantes finales en El Alcoraz — Real Zaragoza (@RealZaragoza) April 26, 2026

Y dejaron claro: “Respecto a nuestro jugador Esteban Andrada, el club analizará los hechos acaecidos y tomará las medidas disciplinarias pertinentes”.