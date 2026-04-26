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Sudamericano Femenino Sub-17: los goles del empate entre Colombia y Argentina

Macarena Torre anotó para Argentina, mientras que Eidy Ruiz encajó gol para Colombia de cara al final del primer tiempo.

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Redacción Deportes
26 de abril de 2026 a las 9:50 p. m.
Selección Colombia Femenina Sub-17 celebrando el gol del empate, ante Argentina, en juego válido por el Sudamericano de la categoría.
Selección Colombia Femenina Sub-17 celebrando el gol del empate, ante Argentina, en juego válido por el Sudamericano de la categoría. Foto: Prensa Federación Colombiana de Fútbol.

Con empate a un tanto acabó el partido entre Colombia y Argentina por el Sudamericano Femenino Sub 17. Fue este domingo, 26 de abril de 2026, en el estadio Defensores del Chaco en Paraguay.

El marcador lo abrió Argentina, a los 15′ del primer tiempo, con un verdadero golazo de media distancia gracias a Macarena Torre. La jugadora albiceleste se tuvo confianza, remató y acabó dejando sin opciones a la guardameta cafetera.

Sin embargo, antes del final del primer tiempo, sobre el 31′, Colombia vio el empate gracias a Eidy Ruiz. La cafetera corrió al espacio, gracias a un gran pase entre líneas, y definió ante la salida de la guardameta argentina.

Era el 1-1 parcial antes del descanso, y aunque se esperaba que en la segunda parte hubiese más acción para que se rompiera la paridad, no ocurrió. Argentina y Colombia suman un punto, tras el duelo, en este Sudamericano Femenino Sub-17.

Eso sí, vale la pena rescatar la efectividad de la Selección Colombia Femenina Sub-17. Antes del gol de Eidy Ruiz, Argentina remató cinco veces al arco tricolor, fallando en sus intentos. De haber encajado alguno, la historia hubiese podido ser otra.

Además, la web oficial de Conmebol entrega un dato bastante llamativo para Colombia: “Maura Henao (Colombia) se convirtió en la jugadora más joven en entregar una asistencia en el actual Sudamericano Sub-17 Femenino, con 15 años y 286 días”.

El onceno titular de la Selección Colombia Femenina Sub-17, para el juego ante Argentina, fue: Sofía Prieto (A), Emiliana Isaza, Sara Rojas, Izabella Cortés (C), Saileth Bonnet, Juanita Parga, Vanessa Puerta, Rihanna Cuesta, Maura Henao, Dayana Torres y Eidy Ruiz.

En su próximo partido, la Selección Colombia enfrentará a Chile en el Sudamericano Femenino Sub-17. Será el martes 28 de abril, y se llevará todos los ojos de la prensa y los aficionados cafeteros, que esperan un triunfo de los suyos.